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Pandemi sürecine uygun hijyenik kurban kesimi için kollar sıvandı Kurban pazarına gitmeden internet üzerinden kurban ibadeti

İHA

Pandemi sürecinde büyük risk taşıyan kurban pazarları ve kurban kesim merkezleri, bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Pandemi sürecine uygun hijyenik kurban kesimi için kollar sıvandı Kurban pazarına gitmeden internet üzerinden kurban ibadeti

Pandemi sürecinde büyük risk taşıyan kurban pazarları ve kurban kesim merkezleri, bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Korona virüs sürecinde Konya merkezli üreticiler, herkesin hem sağlığını riske etmeden hem de huzur ve güven içinde kurban ibadetini yerine getirmesi için kolları sıvadı. Hijyenik kurban kesimi için harekete geçen üreticiler, internet odaklı online sistem üzerinden Avrupa standartlarındaki kesim tesisleriyle vatandaşa rahat bir nefes aldırmayı hedefliyor. www.hijyenikkurban.com üzerinden hizmet veren sistem sayesinde kurbanlıkların şehirler arası transferi, kesim aşaması, sağlıklı şekilde muhafaza edilmesi ve evlere ulaştırılması ile olası tüm sağlıksız riskler ortadan kaldırılmış oluyor.
Online sistem sayesinde insanların kesecekleri kurbanı seçmek için hayvan pazarlarına giderek kendilerini ve çevrelerini riske atmalarının önüne geçiliyor. Vatandaş keseceği kurbanı belirliyor, ardından vekalet veriyor. Uzman veteriner hekim ve bir dini görevli eşliğinde gerçekleşen kurban kesimi, barkot sistemi sayesinde canlı olarak izlenebiliyor. Tüm hijyen kurallarının sıkı bir şekilde takip edildiği tesiste, büyükbaş kurbanlar veteriner hekim muayenesinden geçtikten sonra T.C Tarım ve Orman Bakanlığı denetimiyle tesise alınarak muhafaza ediliyor. Kurban kesim işleminden sonra 1216 saat arası soğuk hava depolarında dinlendirilen etler, soğuk zincir transfer sistemiyle Konya, İstanbul ve Ankara’da ki kurban sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor. Kurbanını vakıf ve derneklere bağışlamak isteyenlere ise organizasyon kapsamında hizmet veriliyor.

“Sağlıklı olmayan hiçbir hayvanı seçmiyoruz”
Kurban kesim işlemleri hakkında bilgi veren KONET Veteriner Hekimi Ali Duman, hayvanların kurban bayramından 56 ay kadar önce ahırlara yerleştirildiğini söyledi. Kesim dönemi yaklaştığında yetiştiricilerden hayvanları aldıklarını ifade eden Veteriner Ali Duman, “Sağlıklı olmayan hiçbir hayvanı seçmiyoruz. Hayvanın kurban vasıflarını taşıması gerekiyor. Bu vasıflar; 2 yaşını doldurmuş hayvan, kalıcı dişler gibi sağlıklı, TÜRKVET sistemine kayıtlı hayvan olması gerekiyor. Ön elemeden geçen hayvanlar buraya getiriliyor. Buradan sonra da kesim işlemi başlıyor. Kesim işlemi kurallarında dini vecibeler yerine getiriliyor. Tekbir getirerek hayvanı buradan getiriyoruz. Eziyet etmeden mezbahanın içerisine sokuyoruz” dedi.

“Online sistemde hayvanı sahiplerine gösteriyoruz”
Online sistemde hayvanı sahiplerine gösterdiklerini belirten Ali Duman, “Bu hayvanın küpe numarası ne ise pay olarak kime gidecekse onların vekaletleri alınarak burada hocamızın eşliğinde kesim yapıyoruz. Kesim esnasında aşamalı muayeneleri var. O gün burada görevli olan veteriner hekimler etin muayenesini yapacak. Sağlığa uygun olmayan hayvan olursa onu değiştiriyoruz ama zaten sağlıklı hayvan seçtiğimiz için bunun olma şansı yok” ifadelerini kullandı.
Hayvan kesildikten sonra Kestikten sonra soğuk zincire gönderildiğini kaydeden Duman, “Biz hayvanı dörde böleriz. Halkalarıyla birlikte ön soğutma dediğimiz bir yerimiz var. 34 saat orada kalır. Daha sonra da ana soğutma depomuzda bir gün dinlendiririz. Eti bir gün dinlendirmeden parçalamak o etin su kaybına neden olur. Dolayısıyla hem etin kalitesi düşer hem de lezzeti. Et soğuk ortamda 1 gün mutlaka bekletilmeden bıçak vurulmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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