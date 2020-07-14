Okan Buruk: “Birçok bölümde bizden daha iyi oynadılar”

Süper Lig'in 32. haftasında Konya deplasmanında 43 kaybeden Başakşehir'de Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor’un pozisyonları çok iyi değerlendirdiğini ve birçok yerde kendilerinden daha iyi oynadıklarını söyledi.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 32. haftasında 43 mağlup oldukları Konyaspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki takım için de çok kritik bir maç olduğunu söyleyen Teknik Direktör Okan Buruk, Konyaspor’un küme düşme hattından uzaklaşmak için bugün kazanmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.



"Konyaspor girdiği pozisyonları çok iyi değerlendirdi"

Şampiyonluk yolunda hayallerinin şampiyonluk coşkusunu yaşamak ve şampiyonluğu ilan etmek olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Ama maalesef bu olmadı. Maça golle başladık. Aslında bu deplasmanda oynayan bir takım için bu durum çok büyük avantaj. Daha sonra hem 11'i yakaladılar hem de oyunda tam olarak istediklerimizi yapamadık. İlk yarıyı 31 geride kapattık. Çok fazla pozisyon vermedik ama Konyaspor girdiği pozisyonları çok iyi değerlendirdi ve ilk yarı 31 bitti" dedi.



"Birçok bölümde bizden daha iyi oynadılar"

İkinci yarıda hamleleri olduğunu belirten Okan Buruk, "Hücumda yaptığımız hamlelerle 32’den sonra belli dakikalarda maçta üstünlüğü yakaladık ve 33’ü bulduk. 33’ten sonra da maç bizim gol atacağımız şekilde gidiyordu ama son dakikalarda yaptığımız bir hata, kaptırdığımız bir top, defansın arasına yediğimiz bir top da Konyaspor’u bu maçta galip ilan etti. Ben Konyaspor’u galibiyetinden dolayı kutluyorum. Çünkü maçın içinde birçok bölümde bizden daha iyi oynadılar. Dediğim gibi 32 ve 33’ten sonra biz daha iyi oynadık. Ama rakibimiz bugün bizden daha çok mücadele etti, bizden daha konsantreydi ve maçın sonunda da haklı bir galibiyet aldılar. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz" şeklinde konuştu.

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