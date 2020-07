KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak: “Aziz Milletimiz 15 Temmuz’da diriliş destanı yazmıştır”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 15 Temmuz gecesi hain işgal girişimine karşı Türk halkının örnek bir duruş sergilediğini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Aziz Milletimiz adeta bir diriliş destanı yazmıştır” dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkan Karabacak açıklamasında, “15 TEMMUZ gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde aziz milletimiz omuz omuza hareket ederek hain işgal girişimine karşı adeta bir diriliş destanı yazmıştır, bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimizi de minnet duygularımızla selamlıyorum” dedi.



“Darbelere karşı dimdik ayaktayız"

Esnaf teşkilatı ve milyonlarca esnaf ve sanatkarın darbe ve kalkışmalara karşı her zaman devletinin yanında yer aldığını hatırlatan Başkan Karabacak, “Ahilik gelenek ve kültüründen gelen, her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan, aileleri ve yanlarında çalışanlarıyla birlikte ülkemizin dörtte birini temsil eden esnaf ve sanatkarlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta olmuş ve ayakta olmaya da devam edecektir” diye konuştu.



“Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz"

Başkan Karabacak açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Öncelikle 15 Temmuz’da devletimize ve demokrasimize karşı yapılan hain darbe girişimi karşısında milli irademize sahip çıkıp hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ile anıyor, gazilerimizi minnet duygularımızla selamlamak istiyorum. Ülkemizin 4 yıl önce yaşadığı 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimiz, birlik ve beraberlik içinde demokrasi zaferine imza atmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, devletimiz ve milletimizin ferasetiyle FETÖ ile ilgili kararlı duruş sayesinde süreci kolay bir şekilde bertaraf edebilmeyi başardık. Esnaf Teşkilatı ve 55 bin esnaf ve sanatkarımızla bu süreçte bizler de üzerimize düşeni yaparak milli bir duruş sergiledik. Ayrıca ekonomimizin ayakta kalabilmesi için de ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Hiçbir zaman cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsat ve imkanı tanınmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz; ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Milletimizin asil iradesine dayanan demokrasimizi sahiplenme, yaşatma ve geliştirme noktasında; esnaf ve sanatkarlarımız, her zaman olduğu gibi tek vücut halinde ve sarsılmaz bir irade ile devletimizin, milletimizin ve meşru Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanında yer alacaktır. Hiç şüphe yok ki Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiye ve cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı kalarak; Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek Devlet ülküsü etrafında sımsıkı kenetlenerek sonsuza kadar varlığını sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Esnaf ve Sanatkarlar Teşkilatı olarak ülkemizin geleceğine güveniyor, en büyük gücün Yüce Milletimizin İradesi olduğuna inanıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.