Başkan Kavuş: “15 Temmuz onurlu bir direnişin ve şanlı bir zaferin adıdır”

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15 Temmuz’un dünyada eşi ve benzerine az rastlanır bir zafer olduğunu söyleyen Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bu onurlu direnişin ve şanlı destanın altında yüce milletimizin her bir ferdinin imzası vardır” diye konuştu.

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