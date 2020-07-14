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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altun: "15 Temmuz darbe girişimi milletimizin iradesine yenik düşmüştür"

İHA

Makina Mühendisleri Konya Şubesi Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin iradesine yenik düştüğünü söyledi.

Altun: "15 Temmuz darbe girişimi milletimizin iradesine yenik düşmüştür"

Makina Mühendisleri Konya Şubesi Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin iradesine yenik düştüğünü söyledi.
Makina Mühendisleri Konya Şubesi Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, yayımladığı mesajında, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından dört yıl geçti. Bu hain darbe girişimi; milletimiz için bir dönüm noktası hükmündedir. Yıllardır ülkemizi içeriden ve dışarıdan zapt etmeye çalışan hain planın son noktasıdır. Devletin tüm kademelerine haince sızan, vatan ve millet sevgisini unutmuş hain bir güruhun kalkışmasıdır. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklar ecdadımızın canları pahasına gösterdiği olağanüstü ve onurlu mücadele ile vatan olmuştur. Yüzyıllar boyunca pek çok kere, şehit ecdadımızın aziz kanlarıyla sulanmış olan bu topraklarda bizlere tuzak kuranlar Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli irademizi yok etmek, hürriyetimizi almak istemişlerdir. Geçmişte bu aziz milleti yok etmeye çalışan emperyalist devletlerin zihniyetinde olan bu hainler, milletimizin hürriyet aşkı ve bağımsızlık tutkusuyla karşılaşmışlar ve ağır bir yenilgiye uğramışlardır. Kût'ülAmâre’de, Çanakkale’de, Büyük Taarruz’da olduğu gibi, 15 Temmuz’da da milletçe verdiğimiz cesur ve onurlu mücadeleyle hainlere büyük bir ders verilmiştir. 15 Temmuz’un dördüncü yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugünlerde, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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