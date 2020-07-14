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NEÜ ve Helvacızade Arasında TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı İşbirliği Protokolü

İHA

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Helvacızade Grubu arasında TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı İşbirliği Protokolü imzalandı.

NEÜ ve Helvacızade Arasında TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı İşbirliği Protokolü

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Helvacızade Grubu arasında TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı İşbirliği Protokolü imzalandı.
Protokolle, TÜBİTAK tarafından desteklenen 2 milyon 750 bin lira bütçeli proje kapsamında, 5 doktora öğrencisi Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim görürken ayda 4 bin 500 lira burs alacak ve doktoralarını tamamladıktan sonra da proje ortağı Helvacızade bünyesinde en az 3 yıl istihdam edilecek.
Konya Helvacızade ve Zade Vital Üretim Tesislerinde düzenlenen ‘TSE COVID19 Güvenli Üretim Belgesi’ takdim töreninde gerçekleştirilen işbirliği protokolü öncesinde konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitesanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdiklerini söyleyerek, “Her fırsatta Necmettin Erbakan Üniversitesi diplomasının cari hayattaki karşılığı ile ilgilendiğimizi ifade ediyorum. Bu manada bugün imzalayacağımız protokolün de bunun en somut göstergelerinden birisi olduğunu düşünüyorum” dedi.
Projenin esas amacının, Milli Teknoloji Hamlesi 2023 vizyonuna hizmet etmek üzere, değer zincirindeki önemli unsurlardan biri olan insan kaynağının iyileştirilmesi olduğunu kaydeden Rektör Zorlu, “İnşallah sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine vesile olmuş olacağız. Hayırlı olsun, Mevla’m hayırlı neticeler nasip etsin. Konya’da sanayinin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli insan kaynağı istihdamını ve yüksek katma değerli ürünleri hedefleyen, yeni ÜniversiteSanayi işbirliği projelerine de örnek olsun inşallah. Projemizin hem Necmettin Erbakan Üniversitemizin, hem de Helvacızade ve Zade Vital’in dünya markası olma hedeflerine hizmet etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Helvacızade Grubu CEO’su Mevlüt Büyükhelvacıgil ise, Helvacızade Grubu olarak araştırma ve eğitime önem verdiklerini belirterek, “Eğitim geleceğe bırakacağımız en büyük mirasımız. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığında, Konya’nın değerlerinden Necmettin Erbakan Üniversitesi ile güçlerimizi Sanayi Doktora Programı için birleştirdik. Sayın Rektörümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir proje ve 5 doktora öğrencisiyle birlikte 8 yıllık uzun bir yolculuğumuz olacak. Böylelikle genç nüfusun eğitimine eşlik ederek onlara yeni bir vizyon, yeni bir kapı açmak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Konya protokolünün de katılım sağladığı programda konuşmaların ardından NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Helvacızade AŞ Genel Müdürü Tahir Büyükhelvacıgil ve Zade Vital AŞ Genel Müdürü Kadir Taha Büyükhelvacıgil, TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı İşbirliği Protokolüne imza attı.
İmzaların ardından tören fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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