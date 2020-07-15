Beyşehir'de hububat tarlalarında hasat devam ediyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hububat tarlalarında hasat çalışmaları sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, ilçenin hububattan sonra nohut, mercimek ve kuru fasulye gibi bakliyat üretiminde de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, hububata ay başından itibaren başlayan hasat sezonunun devam ettiğini söyledi. Sezonda arpaların biçildiğini, ardından buğday hasadına başlandığını vurgulayan Kaya, bu yıl mahsullerde herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirterek, "Mercimeklerimiz ve kuru fasulyemiz de bu yıl çok güzel, kaliteli. Hububat hasat döneminde talihsiz bir şekilde ufak bir kaç tane ekin yangınımız meydana geldi. Yangında ürünleri zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Onun dışında bu yıl yağmurların geç gelmesinden dolayı meydana gelen küçük bir rekolte kaybı var. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Sezonumuz gayet güzel bir şekilde geçiyor. Bu arada, biçerdöverlerimiz ürün biçimlerini sürdürürken, kontrollerimiz de sürüyor. Üreticimize, bu yıl bol mahsul ve bereketli bir hasat dönemi diliyoruz" diye konuştu.

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