Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı

İHA

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Konya protokolü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı

Konya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Konya protokolü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri Konya Şehitliğinin ziyaretiyle başladı. Konya protokolü şehitlerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek çiçek bıraktı. Kur'anı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Prof. Dr. Ahmet Poçanoğlu, şehitler için dua etti. Bazı şehit aileleri de şehitlerini yalnız bırakmayıp kabirleri başına gelerek dua etti. Konya Valisi Vahdettin Özkan ise şehit aileleri ile sohbet etti. Şehitliği ziyarete gelen 2 yaşındaki şehit kızı Mina babasına dua ederek mezar taşından öptü.
2007 yılında Şırnak’taki terör operasyonlarını iki ayağını kaybederek gazi olan Hasan Kocamaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ülkenin ve milletin fedakarlığıyla bertaraf edildiğini ve darbe girişimini düzenlemek isteyenlerin göklerden gelen karara karşı gelemediklerini ifade etti. 7 Nisan 2007 tarihinde Şırnak Gabar Dağı eteklerinde operasyonda mayına basması sonucu iki ayağımı kaybettiğini anlatan Hasan Kocamaz, “Bu ülke için iki ayağımızı feda ettik. Bugün de 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü olduğu için buraya geldik. Şehitlerimizi tekrardan yad ettik. O günü hatırlamak istemesek de tekrardan o günü yad ettik” ifadelerini kullandı.
Programa, Vali Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kulu’da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı
YEREL HABERLER Kulu’da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı
Protokol, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitliği ziyaret etti
YEREL HABERLER Protokol, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Beyşehir'de hububat tarlalarında hasat devam ediyor
YEREL HABERLER Beyşehir'de hububat tarlalarında hasat devam ediyor
Konya Büyükşehir’den 15 Temmuz Şehitleri Anısına "Şehitler Tepesi" filmi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den 15 Temmuz Şehitleri Anısına ...
Tüfek temizlerken başından vurulan 18 yaşındaki Muhammet, öldü
YEREL HABERLER Tüfek temizlerken başından vurulan 18 yaşındaki ...
KOMÜT Başkanı Bulut: “15 Temmuz Türk milletinin yazdığı bir destandır”
YEREL HABERLER KOMÜT Başkanı Bulut: “15 Temmuz Türk milletinin ...
Konya Han Spor Kulübünden Kızılay'a kan bağışı desteği
YEREL HABERLER Konya Han Spor Kulübünden Kızılay'a kan bağışı ...
Konya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Koronavirüsle mücadele için cep telefonu uygulaması geliştirdi
YEREL HABERLER Koronavirüsle mücadele için cep telefonu uygulaması ...
Kayıp yaşlı adam gölette ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı adam gölette ölü bulundu
Konya'da SGK hizmet binası korona virüs nedeniyle kapatıldı
YEREL HABERLER Konya'da SGK hizmet binası korona virüs nedeniyle ...
Başkan Kale’den Bakan Koca’ya ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kale’den Bakan Koca’ya ziyaret
Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Covid-19 Güvenli Hizmet kılavuzumuzu hazırladık"
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Covid-19 Güvenli Hizmet ...
NEÜ ve Helvacızade Arasında TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı İşbirliği Protokolü
YEREL HABERLER NEÜ ve Helvacızade Arasında TÜBİTAK Sanayi Doktora ...
4 kız öğrencisine cinsel saldırıyla suçlanan antrenöre tahliye
YEREL HABERLER 4 kız öğrencisine cinsel saldırıyla suçlanan ...
Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar’dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar’dan 15 Temmuz ...
Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın
Başkan Altay: Konya'nın suyunda problem yok
YEREL HABERLER Başkan Altay: Konya'nın suyunda problem yok
Başkan Altay: "Konyamızın bugünü ve yarını için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Konyamızın bugünü ve yarını için ...
Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz birlik ve beraberliğimizin günüdür"
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz birlik ve ...
Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Güven kavramını her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştirdik"
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Güven kavramını her ...
Konya'da flash bellek hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Konya'da flash bellek hırsızlığı kamerada
Altun: "15 Temmuz darbe girişimi milletimizin iradesine yenik düşmüştür"
YEREL HABERLER Altun: "15 Temmuz darbe girişimi milletimizin ...
Başkan Altay: "15 Temmuz çok büyük bir halk kahramanlığıdır"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "15 Temmuz çok büyük bir halk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X