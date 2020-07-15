Hadim’de 15 Temmuz etkinlikleri

Kombiye uzak olan petek neden ısınmaz?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Hadim ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler, ilçe protokolü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanına 251 şehidi temsilen 251 orman fidanı dikimi ile başladı. Protokol daha sonra Yelmez Mahallesinde Şehit Jandarma Er Osman Deniz’in mezarını ziyaret ederek Kuranı Kerim okundu ve dualar edildi. Etkinliklerin akşam saatlerinde de devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.