Akşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri

Konya’nın Akşehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında ilçe protokolü tarafından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Akşehir’deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri Akşehir Şehitliğinin ziyaretiyle başladı. İlçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte Kur'anı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş şehitler için dua etti. Duanın ardından törene katılan protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret ederek ailelerine başsağlığı dileyip mezarlara karanfil bıraktı. Akşehir’deki etkinlikler kapsamında; Akşehir İplikçi Camii’nde öğle namazı öncesi şehitler için Mevlidi Şerif okundu. İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş’ın yaptığı duanın ardından namazını kılıp camiden çıkan cemaate Akşehir Belediyesi tarafından mevlit şekeri ikram edildi. Etkinlikler kapsamında İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Tolga Yuvalı, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Cemil Uygur, Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKŞAD) Başkanı İsmail İnce’nin oluşturduğu heyet; Şehit Çoşkun Karabulut, Şehit Bilal Gülcan’ın ailelerini ve 15 Temmuz Gazileri Mesut Zeybek ile Hüseyin Öztürk’ün evlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde ilçe müftüsü Ahmet Kardaş tarafından Kuranı Kerim tilaveti yapılarak, dua edildi.

Akşehir’deki etkinlikler Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programıyla devam edecek.

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