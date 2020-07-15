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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobildeki piknik tüpü bomba gibi patladı

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, park halindeki otomobilin bagajında bulunan piknik tüpü bomba gibi patladı. Alev topuna dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Otomobildeki piknik tüpü bomba gibi patladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, park halindeki otomobilin bagajında bulunan piknik tüpü bomba gibi patladı. Alev topuna dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Müftü Mahallesi 1006 Sokak'ta Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 42 BKH 79 plakalı otomobilinin yanına gelerek aracına binen İsmail D. (60) iddiaya göre kontak anahtarını çevirince patlama yaşandı.
Patlamayla birlikte araç alev alev yanmaya başlarken, otomobilden yaralı çıkarılan devlet hastanesinde ambulans şoförü olarak görev yaptığı öğrenilen sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunda yanıklar oluşan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada, olay yerine gelen polislerin çevredekileri uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda ikinci patlama meydana geldi. Patlama anı bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangın sonrası otomobil hurdaya dönerken, patlamalar çevredeki vatandaşlar arasında da korku ve paniğe yol açtı. Araçta çıkan yangın kenardaki ağaçlara da sıçrarken, adrese gelen itfaiye ekipleri yapılan müdahalenin ardında alevleri söndürdü.
Yapılan incelemede, yaşanan patlamanın otomobilin bagajında bulunan piknik tüpünden kaynaklandığı, tüpten sızan gazın sıkışarak sıcak hava ve aracın çalıştırılmasıyla patlamaya neden olduğu tahmin ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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