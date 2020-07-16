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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KONESOB’a ‘Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ verildi

İHA

Türkiye'de bir ilke imza atan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (KONESOB) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, "Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi" verildi. Belgeyi KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak aldı.

KONESOB’a ‘Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ verildi

Türkiye’de bir ilke imza atan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KONESOB) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, “Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi” verildi. Belgeyi KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak aldı.
Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde düzenlenen belge takdim töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin birer konuşma yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Covid19 salgını nedeniyle kuruluşların bu süreci en az zararla atlatabilmesi için Türk Standartları Enstitüsü tarafından ‘Covid19 Hijyen Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ hazırlandığını hatırlatarak, “Bu kılavuz, sanayi kuruluşlarına salgınla mücadelede yol gösterdi. Ayrıca salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik üretim standartlarına uygun üretim yapılabilmesi için de rehberlik etti. Enstitümüz; kendisine başvuran kuruluşları hazırlamış olduğu kılavuzun içeriğine göre denetledi, standartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol etti. Bu doğrultuda, süreci kılavuza uygun şekilde yürüten kuruluşlarımızı ‘Covid19 Güvenli Üretim Belgesi’ ile belgelendirdi” ifadelerini kullandı.
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, belge almaya hak kazanan tüm kurum ve kuruluşları tebrik etti ve yapılan konuşmaların ardından belge takdim törenine geçildi.
Türkiye'de bir ilke imza atarak TSE COVID19 Güvenli Hizmet Belgesi ve TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Hizmet Belgesini almaya hak kazanan KONESOB’un TSE Hizmet Belgelerini, birlik adına KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede, Konya Valisi Sayın Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Sayın Prof.Dr. Adem Şahin'in elinden aldı.
Program sonrası duygularını dile getiren KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Böyle önemli iki belgeyi esnaf teşkilatı olarak Türkiye’de ilk kez almanın onur ve gururunu yaşıyoruz, TSE tarafından yürürlüğe konan ‘Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ kapsamında ‘TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’ verilmeye başlanmıştır. Yine TSE tarafından Covid19’a yönelik çalışanları ve ziyaretçileri korumaya yönelik olarak da belgelendirme yapılmaktadır. Bu bağlamda KONESOB olarak biz de gerekli şartları sağlayıp, belgelendirme için TSE’ye başvuruda bulunduk. TSE yetkilileri yapılan denetim ve incelemeler sonucunda Türkiye genelindeki Birlikler ve Esnaf Teşkilatları arasında ‘TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’ almaya hak kazanan ilk Birlik olduk. Belgemizin Birliğimize, Esnaf Teşkilatımıza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve kurumların temsilcileri katıldı.

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