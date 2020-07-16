Konya'da prostat hastalığında "holep" tedavi yöntemi Doç. Dr. Buldu: “Son yıllarda Avrupa’da ve Amerika’da yaygın olarak kullanılan holep tedavi yöntemi Konya’da ilk defa hastanemizde uygulanarak hastaların hizmetine sunulmuştur"

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Buldu, prostat hastalığında son yıllarda Avrupa'da ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan "holep" tedavi yönteminin ilk defa Konya'da hastanelerinde kullanılmaya başlandığını ifade ederek, bu yöntemle hastanın hastanede kalma süresinin kısaldığını söyledi.

Medova Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Buldu, erkeklerin korkulu rüyası olan prostat büyümesinin özellikle 50 yaş üzerindeki erkeklerde sıklıkla görüldüğünü söyledi. 6070 yaşın üzerindeki erkeklerin neredeyse yüzde 50’sinden fazlasında prostat büyümesine bağlı şikayetler görüldüğünü ifade eden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Buldu, “Bu şikayetler başlıca idrar yapmada zorluk, kesintili idrar yapma, sık tuvalete gitme, gece tuvalete kalkma, idrar kesesini tam boşaltamama görülmektedir. Bununla birlikte hastalarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, idrar kesesinde taş oluşumları, idrar yollarında kanama bu hastalarda görülebilen diğer belirtilerdir” dedi.

Prostat hastalığının iyi huylu prostat büyümesi ve prostatın kötü huylu hastalıkları olarak ikiye ayrıldığını kaydeden Doç. Dr. Buldu, “Toplumda en sık görülen şekli iyi huylu prostat büyümesidir. Prostat büyüdükçe şikayetler hastaların yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Tedavi yöntemleri; başta yaşam tarzı değişikliği dediğimiz sıvı alımı, yenilen içilen gıdaların düzenlenmesi, hastanın sağlıklı ve dengeli beslenmesinin önemi çok fazladır” ifadelerini kullandı.



“Holep tedavi yöntemi Konya’da ilk defa hastanemizde uygulanıyor”

Bitkisel bazı ürünler prostat hastalığında şiddetle tavsiye edildiğini belirten Doç. Dr. Buldu, “Bunların da yerleri oldukça kısıtlı olmakla birlikte mevcuttur. İlaç tedavileri prostat hastalığında iyi huylu prostat büyümesinde standart olarak uygulanan tedavidir. Fakat belli bir zaman sonra bu ilaç tedavilerinin hastalarda yeterli gelmediğini, şikayetlerin artarak devam ettiğini görmekteyiz. Bu noktada minimal invaziv dediğimiz cerrahi tedavi yöntemleri yapılabilmektedir. Özellikle son yıllarda Avrupa’da ve Amerika’da yaygın olarak kullanılan holep tedavi yöntemi Konya’da ilk defa hastanemizde uygulanarak hastaların hizmetine sunulmuştur” diye konuştu.



“Hastanede kalma süresi ve sonta takılma süresinin kısaldı”

Yeni holep tedavi yöntemi ile lazer kullanılarak prostatın kabuk kısmından ayrıldığını aktaran Doç. Dr. İbrahim Buldu, “Daha sonrasında özel kıyıcı bir makine ile tamamen kapalı olarak idrar yolundan girilerek dışarıya alınmaktadır. Patolojik inceleme için örnek alınmaktadır. Bu yöntemde lazer enerjisi kullanıldığı için dokuya herhangi bir elektrik enerjisi verilmediği için dokuda bir yanma, prostat kabuğunun dışındaki sinir ve damar dokularında zedelenme olmadığı için hastalarda cinsellikle ve özellikle sertleşme ile ilgili olumsuz bir yan etki görülmemektedir” şeklinde konuştu.

Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda ilaç kullanımı düzenlenerek hastaların güvenli şekilde ameliyat edildiğini belirten Buldu, hastanede kalma süresi ve sonta takılma süresinin kısa olmasının diğer yöntemlere göre avantajlı olduğunu sözlerine ekledi.

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