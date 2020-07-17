Otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya’da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kaza 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat E. idaresindeki 70 BB 629 plakalı otomobil ile ticari taksi olarak kullanılan Ahmet B. idaresindeki 42 TT 831 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 70 BB 629 plakalı otomobil sürücüsü Nihat E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca aynı araçta yolcu olarak bulunan Selçuk E., Emine E., Nida E. ise yaralandı. Ticari taksi sürücüsü Ahmet B. ile araçta yolcu olarak bulunan Somali uyruklu Abdırrezzak Ahmet Ali’nin de yaralandığı belirlendi. Somalili yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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