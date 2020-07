Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır

Kamu Özel Ortaklığı modeliyle yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor.

Yapımı tamamlanan 1250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi, ilk etapta 862 yatak olarak hizmet vermeye başlayacak.

Hastane için düzenlenen basın gezisinde konuşan YDA Group Kamu Özel İşbirliği( PPP) Projeleri Genel Koordinatörü Necip Atay, Şehir Hastanesinin Cumhurbaşkanı’nın talimatları ve Konya’yı bir sağlık üssü haline getirmek amacıyla 1250 yatak kapasitesine çıkartıldığını söyledi. Hastanenin ilk bölümünü açmak için hazır olduklarını ifade eden Necip Atay, “Açılış için gün sayıyoruz. Sağlık Bakanlığının bu konuda hazırlıkları oluyor. Böyle büyük bir hastaneye taşınmak da kolay değil. Onların hazırlıklarını bir an önce tamamlamasını ve hastaneyi bir an önce açmayı bekliyoruz” dedi.

Hastanenin açılışı için net bir tarih olmadığını ve yarın açılacak kadar hazır olduklarını belirten Necip Atay, hastane ihalesinde 838 yatak olarak belirlendiğini ancak ilk etapta 862 yatak açacaklarını sözlerine ekledi.



Tam Donanımlı Modern Sağlık Üssü

Konya ve çevresine hizmet verecek bir sağlık üssü olarak planlanan Konya Şehir Hastanesi 420 bin metrekare kapalı alana sahip, 278 Poliklinik , 609 hasta yatağı , 130 yoğun bakım , 10 KVC yoğun bakım, 48 Yeni Doğan Yoğun Bakım, 14 adet tek kişilik doğumhane, 12 Perinatal Servis, 19 Tutuklu Servisi, 3 İyot Tedavi Birimi , 17 Yanık Merkezi olmak üzere 416 yatak kadın doğum ve çocuk 433 yatak genel hastane olarak hizmete açılacak. Hastanede yataklı servisler dışında 32 genel, 12 gün, 2 sezeryan, 2 tüp bebek ve 1 yanık olmak üzere toplam 49 ameliyathane, endoskopi birimi, nükleer tıp birimi, meme mükemmeliyet merkezi, fizyoterapi birimi, hemodiyaliz ünitesi, sağlık kurulu ve kapsamlı bir radyoloji birimi mevcut. Yıl sonunda açılacak 187 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 201 yataklı KVC hastanesi ile toplam yatak sayısı 1250 yatak sayısına ulaşacak. Onkoloji hastanesi ile birlikte radyoterapi ve kemoterapi bölümleri de hastalara üstün teknolojili cihazlar ile şifa sunmaya başlayacak.

2800 araçlık otoparkı, beş yıldızlı otel konforunda tasarlanmış, modern mimarisi ve akıllı bina özellikleriyle dikkat çeken Konya Şehir Hastanesi'nde her hasta ve hasta yakını hastaneye adım attığı andan itibaren eğitimli ve güler yüzlü Hasta Yönlendirme ve Refakat Hizmetleri personeli tarafından karşılanacak.

