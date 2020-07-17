Doğanhisar Belediye Başkanı'nı öldüren eski başkanın oğlu: Psikolojik tedavi görüyordum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğanhisar Belediye Başkanı'nı öldüren eski başkanın oğlu: Psikolojik tedavi görüyordum

DHA

Doğanhisar Belediye Başkanı'nı öldüren eski başkanın oğlu: Psikolojik tedavi görüyordum


Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu'yu (42) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan tutuklu sanıklar Abdurrahman Koç (26) ve yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olan babası Abdullah Koç (52) ile 3 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Abdurrahman Koç, yırtılan afiş nedeniyle çıkan tartışmada Öztoklu'yu bıçakladığını belirterek, ''Ankara Tren Garı'ndaki patlamada oradaydım. Askerdim. O dönemden beri psikolojik tedavi görüyorum. Bıçağı kaç sefer salladım hatırlamıyorum. Şuurumu kaybetmişim. Olayın şokuyla ne yaptığımı bilemiyorum'' dedi.
Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen MHP'li İhsan Öztoklu, 24 Mayıs gecesi, Başköy Mahallesi'nde bir bilboarda, seçimden sonra astırdığı kendi resmi ve adının olduğu, 'Haydi Bismillah Tüm Doğanhisarlı Hemşerilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını öğrendi.
Jandarmaya ihbarda bulunduktan sonra, belediye çalışanları İsmail Kağan Kapıcı ve Ümit Kalkan ile birlikte kendisine ait araçla Başköy Mahallesi'ne gitti. Bilboard önünde durdukları sırada Ümit Kalkan, afiş yırtanlara küfretti. Küfürleri duyan seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan Abdullah Koç beraberinde oğlu Abdurrahman Koç, akrabası Osman Koç (51) ve mahalleden bir grup ile başkanın yanına geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Abdurrahman Koç, Başkan İhsan Öztoklu'yu göğsündan bıçakladı. Ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Öztoklu, olaydan 3 saat sonra, hayatını kaybetti. Öztoklu'nun vücudunda 4 bıçak darbesi bulunduğu, 2'sinin öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Abdurrahman Koç ve baba Abdullah Koç ile Osman Koç tutuklandı.
İhsan Öztoklu'ya ailesinin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığı oluruyla 'Görev Şehidi' ünvanı verildi. 
İDDİANAME HAZIRLANDI
Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianamede Abdurrahman Koç hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Baba Abdullah Koç ve akraba Osman Koç hakkında ise 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından hapis cezası talep edildi. Tutuksuz şüphelilerden İrfan Kaynak'ın (45) 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme',  Necmi Yavuz'un (21) da 'Suçu işlemeye alenen tahrik etme' suçundan yargılanması istendi.
YARGILAMA BAŞLANDI 
İddianameyi kabul eden Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 2 duruşması, koronavirüs tedbirleri kapsamında dosya üzerinden yapıldı. Bugün 3'ncü celsesi görülen duruşmada tutuklu sanıklar Abdurrahman Koç ve Abdullah Koç ile ara kararla tahliye edilen tutuksuz sanık Osman Koç ile diğer tutuksuz sanıklar İrfan Kaynak ve Necmi Yavuz'un savunmaları alındı. 
Abdurrahman Koç ve babası Abdullah Koç, tutuklu bulunduklarıile bağlanarak savunlaranı yaptı. 
'OLAYIN ŞOKUYLA NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM'
Isparta Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Abdurrahman Koç, savunmasında olay gününü anlattı. Başköy Meydanı'ndaki kahvehanede otururken çakarlı bir aracın parka yanaştığını gördüğünü belirten Koç, 'Kahvehanede oturuyordum. Fren sesi duydum. Çakarlı bir araç, parka yanaştı. Sonra jandarma geldi. Kalabalık oluştu. Merak edip kalabalığın olduğu yere gittim.  İhsan Öztoklu beni gördü. Eliyle beni işaret ederek, 'Bu afişi sen mi yırttın?' diyerek, küfür etti. 'Başkanım ben yırtmadım, benim haberim yok' dedim. Yanında Ümit Kalkan vardı. O da küfür etmeye başladı. Ümit Kalkan'a doğru koştum. Ümit Kalkan da silahını çıkartıp, bana doğrultu. Silahı görünce panikle kaçtım. İhsan Öztoklu'yla karşılaştım. İhsan Öztoklu elini beline doğru götürdü. Belindeki silahı gördüm ama silahı çekmedi. Silahı çekecek sandım. Tarım ve hayvancılık işiyle uğraştığımız için yanımda taşıdığım çakı bıçağını çıkardım. Bir arbede yaşandı. İhsan Öztoklu'nun yere düştüğünü gördüm. Olay anlık gelişti. İhsan Öztoklu, bana ve aileme küfür edince, belindeki silahını da görünce, kendimi kaybettim. Başkan'a afişi yırttığımı söylemişler ama ben yırtmadım. Afişi kim yırttı bilmiyorum. Bizim öyle bir niyetimiz ve kastımız yok. Ankara Tren Garı'nda patlamada oradaydım. O dönem askerdim. O dönemden beri psikolojik tedavi görüyorum. Bıçaığı kaç sefer salladım hatırlamıyorum. Şuurumu kaybetmişim. Olayın şokuyla ne yaptığımı bilemiyorum''dedi. 
Müşteki avukatları tarafından gözaltına alındıktan sonra karakol nezarethanesinde babasıyla kavga edip etmediği sorulan Koç, ''Ben babamın gözaltına alındığını karakola gidince öğrendim. Babamı orada gördüm. Babam, 'Oğlum neden böyle bir şey yaptın? Beni yaktın' dedi. Aramızda geçen sadece bu. Babam beni azmettirmedi. Olay biran da gelişti'' diye konuştu.
ESKİ BAŞKAN: OĞLUMUN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI VARDI 
Baba Abdullah Koç da 2 dönem Başköy beldesi başkanlığı ve 1 dönem de Doğanhisar Belediye Başkanlığı yaptığını, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde yeniden aday olduğunu ancak seçimi kaybettiğini, bunun üzerine Başköy'e dönüp hayvancılık yapmaya devam ettiğini anlattı.
Olay günü arkadaşlarıyla kahvehanede oturduğunu ifade eden Koç, ''Arkadaşlarla kahvehanede otururken çakar lambalı, sirenleri çalan araba geldi. Kahvehaneden, meydan çok rahatlıkla görülebiliyordu. Arkadaşları uğurlamak için dışarı çıktım. Biraz sonra da jandarma ekipleri geldi. Kaza oldu diye düşündüm. Bağrış, çağrış oldu. O tarafa doğru giderken jandarma komutanımız, 'Başkan sen buradan çabuk git' dedi. Ben de oradan ayrıldım. Geri döndüğüm de 'Afişi yırtan kim?' diye küfürler ediliyordu. Kalabalık dağılmaya başladı. Ümit Kalkan ve İhsan Öztoklu'nun seslerini duydum. Kargaşa çıktı; 'Abdurrahman, İhsan başkanı yaraladı' dediler. O an kendimden geçmişim, 'Oğlum beni yaktın' dedim. İhsan Öztoklu'ya karşı herhangi bir sözüm olmamıştır. Seçim sürecinde kimseye bir şey söylemedim. Hatta oğluma, 'Seçimi kaybettik. Biz işimize bakalım' dedim.  Benim oğlum belediyede kadrolu işçi olarak çalışıyordu, 4 bin 500 lira maaş alıyordu. Benim, dedem de belediye başkanıyken öldürüldü. Ben ne böyle bir şey yapardım? Ne de izin verirdim. Oğlumun psikilojik rahatsızlıkları vardı. İlaç kullanıyordu. 3-4 sefer intihar girişiminde bulundu. Bir seferinde oğlumu tren rayları üzerinden ben kurtardım. 
Bu çocuğun kişilik bozukluğu var. Olay yerinde Abdurrahman'ı gördüm, orada dikiliyordu. Olay anını görmedim. Afişleri de kimin yırttığını bilmiyorum ''dedi.
ÖLDÜRÜLEN BAŞKANIN ANNESİ: BENİM OĞLUMU TEHDİT EDİYORLARDI 
Öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun annesi Fatma Öztoklu ise, oğlunun belediye başkanı olduğu için sürekli tehdit edildiğini öne sürerek, şunları söyledi:
''Benim oğlumu onlar yok ettti. Öldürdüler. Oğlumu sürekli takip edip, tehdit ediyorlardı. Oğluma, 'Bu seçime girme', dedim. 'Anne ben gireceğim, tedbirlerimi de aldım' dedi.  Oğluma çok fazla tehdit vardı. Çoluk çocuk korkuyorduk. Sürekli evimizin önünden arabalar geçiyordu. Hem oğlumu öldürdüler hem de oğluma iftira atıyorlar. Oğlum, o gece yorgun olduğu için erken yatmıştı. Ama çocuğumu yatağından kaldırdılar. Torunum bana, ''Babamın suçu neydi?'' diye soruyor. 'Senin babanın tek suçu seçimi kazanmaktı' dedim. Olaydan önce Abdurrahman Koç, Hasan'a 'Belediye müfettiş çağıracakmısınız, çağırırsanız oğlumu tutamayabilirim' demiş. Hatta  oğlumun yaralandığını duyunca şaşırmadım. Kesin bunlar yaptı dedim. Benim oğlumun ne günahı vardı? Benim oğlum başkan seçildikten bir hafta sonra koltuğuna oturdu. 'Bu adamın bu koltukta gözü var' derdi. Seçim boyunca oğlum için 'kurabiye, bisküvi çocuğu' diye hitap etti. Keşke sen de oğlunu, kurabiye çocuğu olarak büyütseydin de şu an yanında katil olarak oturtmasaydın. Belediyenin borcu vardı. Benim oğlum o belediyeyi kurtarmaya geldi.''
Duruşma diğer sanık ve tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.
  
  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-07-17 15:54:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karatay Belediyesi kalitesini tescilleyecek
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi kalitesini tescilleyecek
Otomobil, ambulansa çarptı: 7 yaralı (2)- (Yeniden)
YEREL HABERLER Otomobil, ambulansa çarptı: 7 yaralı (2)- (Yeniden)
Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır
YEREL HABERLER Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır
(Düzeltme) Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
KTO Karatay Üniversitesine, Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesine, Hijyen ve Sanitasyon ...
Görme engellilerden 15 Temmuz anısına Dedegöl Dağı zirvesine Türk bayrağı
YEREL HABERLER Görme engellilerden 15 Temmuz anısına Dedegöl Dağı ...
Otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Başkan Oprukçu: “Günü kurtaran değil kalıcı hizmet üretiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu: “Günü kurtaran değil kalıcı hizmet ...
Milletvekili Kara: “50 kişiden az işçisi olan işyeri için hekim istihdamı ertelensin”
YEREL HABERLER Milletvekili Kara: “50 kişiden az işçisi olan işyeri ...
Başkan Çiğdem'den Bakan Soylu'ya ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem'den Bakan Soylu'ya ziyaret
Havai fişek nedeniyle 23 hektar çalılık alan yandı
YEREL HABERLER Havai fişek nedeniyle 23 hektar çalılık alan yandı
Konyaspor, Trabzonspor’a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Konyaspor, Trabzonspor’a hazırlanıyor
Konya’da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Konya’da şüpheli ölüm
Ereğli'de 15 Temmuz anıldı
YEREL HABERLER Ereğli'de 15 Temmuz anıldı
Konya'da prostat hastalığında "holep" tedavi yöntemi Doç. Dr. Buldu: “Son yıllarda Avrupa’da ve Amerika’da yaygın olarak kullanılan holep tedavi yöntemi Konya’da ilk defa hastanemizde uygulanarak hastaların hizmetine sunulmuştur"
YEREL HABERLER Konya'da prostat hastalığında "holep" tedavi yöntemi Doç. ...
Bilgehanelerde 15 Temmuz ruhu anlatılıyor
YEREL HABERLER Bilgehanelerde 15 Temmuz ruhu anlatılıyor
KONESOB’a ‘Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ verildi
YEREL HABERLER KONESOB’a ‘Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ verildi
Motosiklet hırsızı kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı kameraya yakalandı
Başkan Pekyatırmacı çini ve seramik eğitimi alan baba ve çocuklarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı çini ve seramik eğitimi alan baba ...
Konya’da 15 Temmuz kahramanları anıldı
YEREL HABERLER Konya’da 15 Temmuz kahramanları anıldı
Tantavi’de 15 Temmuz Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Tantavi’de 15 Temmuz Sergisi açıldı
orgun mermiyle vurulan üniversiteli Esra: Eğlenceler başkalarına zarar vermemeli
YEREL HABERLER orgun mermiyle vurulan üniversiteli Esra: Eğlenceler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X