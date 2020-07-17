Yaralı leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı

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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR, (Konya) (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı.

Ortakaraören Mahallesi'nde, uçamayan leyleği gören vatandaşlar, Seydişehir Belediyesi'ni arayıp bilgi verdi. Gelen zabıta ekipleri tarafından belediye veterinerliğine götürülen leyleğin, kanadından yaralandığı belirlendi. Veteriner hekim Bünyamin Yavuz tarafından teslim edilen leylek, Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından alındı. Leyleğin, iyileştikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun

2020-07-17 17:15:48



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