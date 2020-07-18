En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Yunak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Yunak Ankara karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut A. idaresindeki 26 ACJ 101 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü tedavi edilmek üzere ambulansla, Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.