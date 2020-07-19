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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da iki mahallede daha tapu sevinci

İHA

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, 18. Madde çalışmalarının yürütüldüğü en büyük bölgelerden birinde daha çalışmalar tamamlanarak vatandaşlara tapuları dağıtılmaya başlandı. Tapu dağıtım töreninde konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin iki mahallesini kapsayan ve 2310 maliki ilgilendiren büyük bir alanda daha çalışmaları bitirmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Meram’da iki mahallede daha tapu sevinci

Konya’nın merkez Meram ilçesinde, 18. Madde çalışmalarının yürütüldüğü en büyük bölgelerden birinde daha çalışmalar tamamlanarak vatandaşlara tapuları dağıtılmaya başlandı. Tapu dağıtım töreninde konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin iki mahallesini kapsayan ve 2310 maliki ilgilendiren büyük bir alanda daha çalışmaları bitirmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Eski sınırlarıyla Küçük Kovanağzı, Arif Bilge, Ladikli ve Yenice Mahallelerini yeni halleriyle de Yenişehir ve Hadimi Mahallelerini kapsayan, Yenice TOKİ konutlarının güneyinde ve Kurtuluş Mezarlığının bulunduğu bölgede gerçekleştirilen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi kapsamında toplam 1423 adet kadastro parseli girmiş ve neticesinde 67 adet imar parseli üretildi. Uygulama sonucunda, 4 dini tesis alanı, 7 adet eğitim alanı, 4 adet belediye hizmet alanı, 1 spor alanı, 1 sağlık alanı, 1 kültürel alan, 2 adet İdari Hizmet alanı, 4 adet ticaret alanı oluşturuldu. Meram Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen tapu dağıtımına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahalle muhtarları ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.
Törende yaptığı konuşmaya, şu an itibariyle 20’den fazla bölgede devam eden 18. Madde çalışmaları olduğunu hatırlatarak başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaklaşık bir buçuk yıl içinde bitirdikleri büyük alanlardan birisinin de bu bölge olduğunu belirtti.
En büyük beş uygulamalarından biri olan bu bölgedeki çalışmaların tamamlanmasını vatandaşın özlemle beklediği yerlerden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, “Eski sınır ve isimleriyle 4 mahallemizi yeni sınır ve isimleriyle de 2 mahallemizi ilgilendiren alan 1 milyon 180 bin metrekare. Hem genelde imar çalışmaları hem de özelde bu bölgenin sorununu çözmek seçim zamanında Meram ile ilgili verdiğimiz sözlerin başında geliyordu. Meram’ın imar planlarını çoğunlukla, 18. Madde uygulamalarını ise yarı yarıya bitirmiş durumdayız. Zor olan kısım vatandaşla birebir görüşüp anlaşma zorunluluğundan dolayı 18. Madde çalışmaları. Bu bölgeyi Allah’a şükür çözdük, genelde çözüme de koşar adım ilerliyoruz. Şu an en az sizin kadar heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah hem sizler hem bizler hem de Meramımız için hayırlı mübarek olsun. Biz bu noktada görevimizi bitirdik diye bir kenara çekilmiyoruz. Bu mahallelerimiz hizmetleri daha hızlı alabilsinler diye elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Vatandaşların sorularını ve mahalleleri hakkında görüşlerini de dinleyen Başkan Kavuş, programın sonunda hak sahiplerine tapularını dağıttı.

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