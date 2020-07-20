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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’ın 130 farklı noktasına giysi ve tekstil atık kumbarası yerleştirildi

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, ilçenin özellikle yoğun ve işlek 130 noktasına eski ve kullanılmayan giysilerin bırakılabileceği 'Giysi ve Tekstil Atık Kumbaraları' yerleştirdi.

Karatay’ın 130 farklı noktasına giysi ve tekstil atık kumbarası yerleştirildi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, ilçenin özellikle yoğun ve işlek 130 noktasına eski ve kullanılmayan giysilerin bırakılabileceği 'Giysi ve Tekstil Atık Kumbaraları' yerleştirdi.
Son yıllarda tüm dünya genelinde doğal kaynakların azalması, var olan kaynakların korunamaması veya israf edilmesi, doğaya ve insana zarar veren atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi konusunu daha da önemli bir hale getirdi. Kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi ve atıkta geri kazanımın sağlayarak ülke ekonomisine fayda sağlamak amacıyla bir projeyi daha hayata geçiren Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçenin özellikle yoğun ve işlek 130 noktasına eski ve kullanılmayan giysilerin bırakılabileceği 'Giysi ve Tekstil Atık Kumbaraları' yerleştirdi. İlçe sakinleri eski ya da giymedikleri giysileri, ayakkabı, aksesuar ve tekstil eşyalarını kumbaralara bırakarak temiz çevre ve geri dönüşüme katkıda bulunacak. Kumbaralarda toplanan malzemeler geri dönüşüm tesislerinde dönüştürülerek yeni giysilerin üretilmesinde kullanılacak. Tekstil atıklarının çöpe ve doğaya karışmasını önleyecek 'Giysi ve Tekstil Atık Kumbaraları' ile ilçe sakinlerinin desteğiyle aylık ortalama 20 ton tekstil atığının geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği geri dönüşüm projeleriyle gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak ve doğal kaynakları da koruma hedefini sürdürdüklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "İlçemiz genelinde erişimin kolay olan noktalarına 'Giysi ve Tekstil Atık Kumbaraları' yerleştirerek tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırmak adına çalışmalarımızı başlattık. Cumhurbaşkanı'mızın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık Projesi" kapsamında dikkat çektiği tekstil atıkları, dünyayı en çok kirleten sektörlerde petrol endüstrisinden sonra ikinci sırada yer alıyor. Çözünebilir maddelerden üretilmeyen bir tekstil ürünü doğada 200 seneye kadar kalabiliyor. İlçemizde tekstil atıklarının çöpe ve doğaya karışmasını önleyecek 'Giysi ve Tekstil Atık Kumbaraları'yla hemşehrilerimizin de desteğiyle ayda en az 20 ton tekstil atığını geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. Karatay'ımızın geleceğine hep beraber sahip çıkarak, yarınlarımıza temiz bir dünya bırakacağız. Bu konuda bizlere her zaman destek olan hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

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