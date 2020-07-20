Rüştü Bey İşhanı restorasyonunda sona yaklaşıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkılarıyla Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi Rüştü Bey İşhanı’nda çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya restorasyon çalışmaları devam eden Rüştü Bey İşhanı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Akkaya’ya; Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük, KOSKİ Akşehir Şube Müdürü Burhan Akçer’ de eşlik etti.

İnşaat çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Akkaya, “Akşehir Belediyemiz tarafından Restorasyonu devam eden Rüştü Bey İşhanı’ndayız. İnşaatımız gayet hızlı bir şekilde ilerlemekte ve büyük ölçüde tamamlanmıştır. Şimdi ise zemin düzenlemesine geçmek üzereyiz. Tabi burası çok eski bir çalışma merkezidir. Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Akşehir KOSKİ Müdürlüğümüzle birlikte koordine ederek tamamlanması için çalışmalarımızı başlattık. Zemin üzerine kaplaması yapıldığı takdirde tekrar bir kazma durumu olmasın diye tedbirlerimizi şimdiden alıyoruz. Bu restorasyon çalışmamızda bize destek verdikleri için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Akşehir Belediyemizin de katkılarıyla bu çalışmayı yürütüyoruz. Bittiği zaman inşallah Akşehir’imizin merkezinde, İplikçi Camimizin yanında, yaşlılarımızın ve gençlerimizin, nostaljik bir mekânda vakit geçirebilecekleri çay içebilecekleri, kahve içebilecekleri nezih bir alan olacaktır. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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