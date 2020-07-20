Konya'da hayvan hırsızları tutuklandı

Konya’da Kurban Bayramı öncesi iki ayrı yerden toplam 197 küçükbaş hayvan çalan şüpheli iki şüpheli tutuklandı.

Olay, 14 Temmuz’da merkez Karatay ilçesi Şatır Mahallesi Çavuş Mevkisi ve merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Ö.A.K.’ye (50) ait ağıldan 170 kuzu ve Y.T.’ye ait 27 koyun ve keçi çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri küçükbaş hayvanları çalan kişilerin R.Y. (37) ve M.A. (36) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin iki ayrı ahırında yapılan kontrolde 48 küçükbaş hayvan ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüpheli R.Y.’nin 12 suç kaydı olduğu, M.A.’nın ise 5 ayrı suçtan toplamda 20 yıl hapis cezası ile arandığı belirtildi.

İşlemleri tamamladıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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