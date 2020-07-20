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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu

DHA

Konyaspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu


Tolga YANIK/KONYA, (DHA) İTTİFAK Holding Konyaspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen olağan genel kurulun 7 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün Süper Lig'e devam etmenin mutluluğunu yaşadığı belirtildi. Olağan genel kurulun pandemi nedeniyle ertelendiği hatırlatılan açıklamada, "Yönetim kurulu olarak yapılan doğruların ve yanlışların farkındayız. Bunları pandemiden dolayı ertelenen olağan genel kurulumuzda tüm detaylarıyla üyelerimizin ve camiamızın karşısına çıkıp tek tek anlatacağız" denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Göreve geldiğimiz günden itibaren teknik heyetlerin ve futbolcuların tüm ihtiyaçlarını var gücümüzle ve olağanüstü bir çabayla karşılamaya çalıştık. Camiamızın yoğun isteklerine kulağımızı tıkamadık. Fakat çoğu zaman yalnız kaldık ve kendi şartlarımızı, imkanlarımızı zorladık. Bu dönemde kendilerini hakiki Konyasporlu olarak gören, gerçekte muhalif grupların sosyal mecralardaki tetikçiliğini büyük bir mutluluk ve arzuyla yerine getiren bazı gazeteciler ile köşe yazarlarının yalan yanlış yönlendirmeleriyle ne yazık ki birçok konuda haksız yere hedef haline getirildik. Taraftar kızacak, öfkelenecek, takımı kaybettiği için üzülecek, günleri gecelerine karışacak ve sonunda elbette canı yandığı için sert eleştiriler yapacak. Bunların hepsini kabul ettik ve başımızın üzerine koyduk. Ama camiayı özellikle karıştırmak isteyen takımla, kulüple, futbolcuyla ilgilenmeyen, sadece ve sadece yönetimin üzerine oynayan 'fake' hesapların türediğini gördük. Bunlara son dönemde Konyaspor'dan ümidini tamamen kesen ve ajandalarında böyle günler için hazır tuttukları art niyetlerini takım, kulüp böyle bir süreçte zarar görür mü diye düşünmeden alenen kamuoyu ile paylaşan, gündemi karıştırmaya çalışan basın mensubu demeye dilimizin varmadığı kişiler de eklendi."
'BİRTAKIM YANLIŞLAR YAPILMIŞTIR'
Mevcut şartlar nedeniyle birtakım yanlışlar yapıldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Elbette mevcut şartlar nedeniyle birtakım yanlışlar yapılmıştır. Bunun için samimiyetle taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Fakat genel kurulda tüm detaylarına vakıf olacağınız gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından sabit fikirli muhaliflerin dahi birçok konuda bizlere hak vereceğine inanıyoruz.
Bu nedenle yaşadığımız zor günlerin bütün vebalini yönetimin üzerine özellikle odaklamaya çalışmak, bunun için yoğun çaba sarf etmek, küfür/hakaret etmek, bel altı vurmak, Konyaspor'u zerre miktar düşünmeden sadece kuyumuzu kazmaya çalışmak, ne yapabiliriz, nereden para bulabiliriz diye uykusuz geçirdiğimiz gecelere, emeklerimize, fedakârlıklarımıza büyük haksızlık. Camiamızda takımdan ümidini kesenler, vazgeçenler olsa bile bizler bir tek gün inancımızı kaybetmedik. Sonuna kadar güvendik, takımı motive etmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. En kritik zamanda kulübe para akışının durduğu bir dönemde 24 saat içinde şehirden bir tek kuruş destek görmeden yönetim kurulu arkadaşlarımız ile çevremizden, kimilerinin alay ettiği, hafife aldığı çok büyük meblağları, çok zor şartlar altında toplayarak takımımıza kritik maçlar öncesinde can suyu verdik. Kulübümüzün tek kuruşu dahi cebimize girmedi. Karşılığını ödemediğimiz hiçbir faaliyetin içinde bulunmadık. Deplasman masraflarımızı daha önceden bazı dönemlerde olduğu gibi kulübümüze yük etmedik."
'FESAT KARIŞTIRMAK İSTEYENLERLE MÜCADELE ETTİK'
İki sezonun genel kurul sonrasında hakkaniyet ölçüleri içinde değerlendirilmesi istenen açıklama şöyle sona erdi:
"Tatlıcak Tesisleri için 1.5 senedir gece gündüz demeden ve asla vazgeçmeden defalarca belediye başkanlarımızın kapılarını aşındırdık. Onların onay ve desteklerini alarak ve yine defalarca Ankara'ya giderek Konyaspor'umuzun geleceği diyebileceğimiz bir projeyi kulübümüze kazandırdık. Saha sonuçları ne olursa olsun, bu projeden asla vazgeçmedik. Kulübümüzün dikili bir ağacı, malı mülkü olsun istedik. Ama orada bile mevcut yönetimin işini zorlaştırmak için işin içine Konya'dan fesat karıştırmaya çalışanlar oldu. Onlarla mücadele ettik.Camiamızın bütün neferlerinden ellerini vicdanlarına koyup son iki sezonu genel kurul sonrasında hakkaniyet ölçüleri içinde değerlendirmelerini istiyoruz. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı'mız Türkiye genelinde genel kurul toplantılarını Ağustos ayına kadar ertelemişti. Bizler de bugün bahsettiğimiz konuları 7 Ağustos 2020 tarihinde yapmayı planladığımız olağan genel kurulda daha da açarak, tüm detaylarıyla anlatarak akıllardaki soru işaretlerini gidermek istiyoruz. Olağan genel kurulla ilgili detaylar yarın resmi hesaplarımızdan kamuoyu ile paylaşacaktır."DHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-07-20 17:37:15

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