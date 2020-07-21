KBB Uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata: "Uyku apnesi ameliyatı korkutmasın"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KBB Uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata: "Uyku apnesi ameliyatı korkutmasın"

İHA

KBB Uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata, son yıllarda sıklıkla duyulmaya başlanan uyku apnesinin günü birlik ve kısa yatış gerektiren ameliyatlarla ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

KBB Uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata: "Uyku apnesi ameliyatı korkutmasın"

KBB Uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata, son yıllarda sıklıkla duyulmaya başlanan uyku apnesinin günü birlik ve kısa yatış gerektiren ameliyatlarla ortadan kaldırılabileceğini söyledi.
Medicana Konya Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata, uyku apnesini son yıllarda sıklıkla duyulduğunu belirterek, "Uyku apnesini basit horlamadan ayırmak gerekir. Basit horlamada uykuda horlama olur ancak nefes durmaz. Horlamaya bağlı yakınlarımız rahatsız olur. Uyku apnesi basit horlama olmayıp uykuda nefesin durduğu durumdur. Uykuda nefes kesilmesine bağlı oksijen düşer, karbondioksit artar ve bu denge değişimi ile beyin uyarılarak solunum tekrar başlatılır. Uyku apnesi olan hastalar derin uykuya dalamadıkları için gece boyunca birkaç kez uyanırlar ve sabah uyandıklarında kendilerini yorgun hissederler. Bazı hastalar uyumadan önce daha dinç olduklarını, uyumanın kendilerini aşırı yorduğunu belirtirler. Sabahları boğaz kuruluğu, gün içi uyuklamalar, tekrarlayan farenjit ve boğaz ağrısı sıklıkla görülür.
Uyku apnesi tanısı uyku testi olarak da bilinen polisomnografi ile konulmaktadır. Çocuklarda da uyku apnesi görülebilir. Çocuklarda genellikle bademcik büyüklüğü ve geniz eti büyüklüğü nedendir. Bademcik ve geniz eti ameliyatları çocukların çoğunda uykuda nefes durmasını engellemede yeterlidir" dedi.

"Obezite uyku apnesi için risk faktörüdür"
Doç. Dr. Nurdoğan Ata, "Obezite uyku apnesi için risk faktörüdür. Burnun içinden başlayarak gırtlağa kadar uzanan ve hava yollarını daraltan hastalıklara bağlı uyku apnesi görülebilir. Yetişkin uyku apne sendromlu hastalarda sıklıkla üst solunum yolunu tıkayan geniz eti, burun eti, burun eğriliği, bademcik büyüklüğü ya da damak sarkması vardır. Dil kökü dokularının büyümesi, gırtlak ve çene problemleri de uyku apne sendromuna neden olabilir. Yetişkinlerde uyku apnesi tedavisinde öncelikle uyku apnesine neden olan durum belirlenir. Tedavide neden saptandıktan sonra yapılan cerrahilerin çoğu basit cerrahi müdahaleler olan burun kemiği, burun eti, damak ya da bademcik ameliyatlarıdır. Bu ameliyatların çoğu günü birlik ameliyatlar olup hastanede kısa yatış gerektiren ameliyatlardır. Bademcik büyüklüğü olan çocuk ve yetişkin hastalarda bademciklerin tamamının alınması yerine bademciklerin küçültülmesi de yapılabilir. Yetişkinlerde tedavide CPAP denilen solunum cihazı da kullanılabilir. Ancak hastada üst solunum yolu tıkanıklığı yapan burun eğriliği, burun ya da geniz eti gibi bir hastalık varsa CPAP cihazını kullanmak zorlaşmaktadır. Uyku apne sendromlu hastalarda üst solunum yolu açıklığını sağlayıcı ameliyatlar hastalığın ilk tedavisinde yapıldığı gibi CPAP cihazının etkinliğini artırmak ve kullanımını kolaylaştırmak içinde yapılmaktadır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meram ile Mutki kardeş şehir oldu
YEREL HABERLER Meram ile Mutki kardeş şehir oldu
Polis Akademisinden ilişiği kesilen 14 FETÖ mensubu hakkında yakalama kararı
YEREL HABERLER Polis Akademisinden ilişiği kesilen 14 FETÖ mensubu ...
Başkan Kavuş: “Sokak hayvanlarını bir an olsa bile ihmal etmiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Sokak hayvanlarını bir an olsa bile ...
Konya'da çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
YEREL HABERLER Konya'da çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
Konyaspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Konyaspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere; 'Çek çek, iyi çek' (2)
YEREL HABERLER 200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından ...
Konya'da hayvan hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da hayvan hırsızları tutuklandı
Derebucak'ta 298 aileye kurban bayramı yardımı
YEREL HABERLER Derebucak'ta 298 aileye kurban bayramı yardımı
Rüştü Bey İşhanı restorasyonunda sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Rüştü Bey İşhanı restorasyonunda sona yaklaşıldı
Konya Büyükşehir İtfaiyecilik Bölümünden mezun itfaiyeciler alıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir İtfaiyecilik Bölümünden mezun ...
Meram Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Meram Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
Karatay’ın 130 farklı noktasına giysi ve tekstil atık kumbarası yerleştirildi
YEREL HABERLER Karatay’ın 130 farklı noktasına giysi ve tekstil atık ...
Konya’da seyir halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Konya’da seyir halindeki otomobilde yangın
Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvan çalan iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvan çalan iki kişi ...
AK Parti İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya için namaz kılıp şükür duası etti
YEREL HABERLER AK Parti İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya için ...
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere; 'Çek çek, iyi çek'
YEREL HABERLER 200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından ...
Aşırı yük taşıyan kamyonet telefon direğini devirdi
YEREL HABERLER Aşırı yük taşıyan kamyonet telefon direğini devirdi
Psikolog E. Merve Malas: "Covid-19 sürecinde çocuk istismarı artabilir"
YEREL HABERLER Psikolog E. Merve Malas: "Covid-19 sürecinde çocuk ...
Düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği damadını vurdu
YEREL HABERLER Düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği damadını ...
Serinlemek için girdiği derede boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği derede boğuldu
Başkan Altay: "Aile yapısı bozulursa toplum bozulur"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Aile yapısı bozulursa toplum bozulur"
Gevale Kalesinde kazı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gevale Kalesinde kazı çalışmaları sürüyor
Meram’da iki mahallede daha tapu sevinci
YEREL HABERLER Meram’da iki mahallede daha tapu sevinci

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X