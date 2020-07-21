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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

İHA

Konya'da polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

Konya’da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Konya’da polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Polis ekipleri araçta detaylı arama yaptı. Yapılan aramada, 125 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 87 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan H.Y. ve M.U. hakkında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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