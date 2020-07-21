Konya’da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Konya’da polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Polis ekipleri araçta detaylı arama yaptı. Yapılan aramada, 125 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 87 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan H.Y. ve M.U. hakkında işlem başlatıldı.

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