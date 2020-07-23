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Konya'da izolasyondaki vatandaşlar ev ziyaretleri ile denetleniyor

İHA

Covid19 tanısı konulan hastalar ve yakın temaslı olduğu kişilerin 14 gün süren ev izolasyonu döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyup uymadıkları oluşturulan özel ekipler tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilirken, Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışmayı hayata geçiren Konya İl Sağlık Müdürlüğü yeni uygulama ile birlikte vatandaşların pandemi kurallarına daha sıkı uymalarını hedefliyor.

Konya'da izolasyondaki vatandaşlar ev ziyaretleri ile denetleniyor

Covid19 tanısı konulan hastalar ve yakın temaslı olduğu kişilerin 14 gün süren ev izolasyonu döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyup uymadıkları oluşturulan özel ekipler tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilirken, Türkiye’ye örnek olabilecek bir çalışmayı hayata geçiren Konya İl Sağlık Müdürlüğü yeni uygulama ile birlikte vatandaşların pandemi kurallarına daha sıkı uymalarını hedefliyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden destek alınarak zaman zaman polis memurlarının da eşlik ettiği ziyaretlerde izolasyon sürecinde evinde olmadığı tespit edilen vatandaşlara yasal işlem yapılması için tutanak tutuluyor. Bu kapsamda Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 66 ekibin günde yaklaşık 400 farklı adrese ev ziyaretlerinde bulunduğu, yapılan ziyaretler esnasında adresinde olmadığı tespit edilen 14 kişiye yasal işlem yapıldığı açıklandı. Konya’da yaklaşık 1 haftadır devam eden yeni uygulama hakkında bilgiler veren Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Pozitif vakaların tespitinden itibaren yakın temaslı olduğu kişiler belirlenerek 14 gün ev izolasyonuna alınmakta ve bu süre boyunca aile hekimleri tarafından aranarak semptom takibi yapılmaktadır. 14 günlük süre boyunca vatandaşlarımızın kendilerine anlatılan kurallara tam olarak uymaları, ev halkı ile temaslarını asgari seviyede tutmaları ve ikamet ettikleri adresten ayrılmamaları virüsün yayılmasını engellemek açısından büyük önem arz etmektedir. Covid pandemisi gibi toplumun tamamını ilgilendiren konularda başarılı olmanın yolu belirlenen kurallara herkesin aynı derecede uyum göstermesiyle mümkündür. Oluşturduğumuz yeni ekipler, filyasyon ekiplerimizden bağımsız olarak çat kapı ev ziyaretlerinde bulunarak Covid19 tanısı konulan veya temaslı olan vatandaşlarımızın evlerinde bulunup bulunmadığını kontrol edecek ve evde izolasyon konusundaki farkındalığı artıracaklardır” dedi. Vaka artışını engelleyebilmenin en önemli unsurunun vatandaşların kurallara uyması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Evde izolasyon kararı verilen vatandaşlarımızın kurallara uymamaları ve toplum içine çıkmaları hem kendilerini hem de çevrelerini tehlikeye sokmaktadır. Pandeminin kontrol altına alınabilmesi için izolasyon son derece önemlidir. Bu nedenle tüm ilçelerimizde ekiplerimiz tespit edilen adreslere belli aralıklarla ziyaretler yaparak vatandaşlarımızın izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edeceklerdir” şeklinde konuştu.

“Hastanelerde test sıkıntısı yaşanmıyor”
Öte yandan Prof. Dr. Koç, hastanelerde herhangi bir test kiti sıkıntısı yaşanmadığını sadece bakanlığın belirlediği rehberler doğrultusunda vatandaşlara korona virüs testi uygulandığını sözlerine ekledi. Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen rehberlere göre Covid19 belirtisi olmayan vatandaşlara test uygulanmadığının altını çizen Prof. Dr. Koç, “Halk sağlığı filyasyon ekiplerimiz ve hastanelerimizde yapılan muayeneler neticesinde hekimlerimiz tarafından test yapılması uygun görülen kişilere Covid19 testleri uygulanmaktadır. Şehrimiz günde ortalama 1000 test sayısı ile en fazla test uygulayan ilk 5 il arasındadır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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