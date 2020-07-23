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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi

İHA

Konya'nın Akşehir ilçesinde Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu genişletilen operasyon kapsamında çok sayıda evde arama yapılarak çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu genişletilen operasyon kapsamında çok sayıda evde arama yapılarak çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.
Konya’nın Akşehir ilçesinde hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan İsmail Ü.’nün ifadesi üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu genişletilen operasyon kapsamında çok sayıda evde arama yapılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Y.G.’nin (22) ikametinde 2 çalıntı halı, S.U.’nun (24) ikametinde 1 çalıntı LCD televizyon, H.G.’nin ikametinde çalıntı çeyiz eşyaları ile birlikte çok sayıda mutfak eşyası, H.K.’nın ikametinde çalıntı çeyiz eşyaları ve mutfak eşyaları, G.Ö. ve S.Ç.’nin ikametlerinde birer çalıntı doğal gaz kombisi ele geçirildi. Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken, vatandaşlar emniyet teşkilatına teşekkür etti.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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