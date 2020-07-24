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Konya'da yeni obruk oluştu

DHA

Konya'da yeni obruk oluştu


Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR(Konya), (DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde, mısır ekili tarlada 25 metre çapında, 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştu. Tarlada sulama yaptığı sırada durumu fark eden tarım işçisi İshak Şakar, ''Mısır sulaması yapıyordum. Hortumlardan bazıları kopmuştu. 40 metre gittikten sonra bir anda boşluk olduğunu gördüm. Çok büyük bir obruktu. Tek başıma olduğum için panikledim'' dedi.  
Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçenin Eşeli Yaylası'ndaki bir mısır tarlasında ise 25 metre çapında 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştu. Tarlada çalışırken obruk oluştuğunu fark eden İshak Şakar, ''Mısır sulaması yapıyordum. Hortumları takip ediyordum. Hortumlardan bazıları kopmuştu. Neden olduğunu anlamaya çalışıyordum. 40 metre gittikten sonra bir anda boşluk olduğunu gördüm. Çok büyük bir obruktu. Tek başıma olduğum için panikledim. Obruk gece oldu sanırım. Çünkü daha önce herhangi bir şey yoktu. Her gün risk altındayız'' dedi. 
Obruğun olduğunu duyup merak ettiği için tarlaya gelen Ali Bilgeç ise, ''Obruk oluştuğunu duyunca merak edip geldik. Büyük ve korkunç. Bu bölgede oluşan obrukları duyuyoruz. Bu obruk diğer gördüklerimden çok büyük. Bugüne kadar Allah´a şükürler olsun ki obruklardan can kaybı yaşanmadı ama bundan sonra yaşanmayacak anlamını taşımıyor. Konu hakkında yetkililerden güven veren adımlar bekliyoruz'' diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Konya / Karapınar Mehmet OKUYUCU
2020-07-24 10:46:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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