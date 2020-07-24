Konyaspor'da Jonsson ile yollar ayrıldı

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...



Tolga YANIK / KONYA (DHA) İttifak Holding Konyaspor, Danimarkalı 27 yaşındaki oyuncusu Jens Jonsson ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeşil beyazlı ekibin resmi internet sitesi tarafından yapılan açıklamada, "Emeklerin, fedakarlığın, iş disiplinin, aidiyetin, şehre, taraftara, formana saygın için sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki seni tanıdık, iyi ki seninle kader birliği yaptık... Bundan sonraki kariyerinde gönülden başarılar diliyoruz" denildi.

Danimarkalı futbolcu yeşil beyazlı forma altında çıktığı 119 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Jonsson'un veda konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Konya

2020-07-24 20:02:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.