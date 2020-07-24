Konyaspor'da Jonsson ile yollar ayrıldı

Tolga YANIK / KONYA (DHA) İttifak Holding Konyaspor, Danimarkalı 27 yaşındaki oyuncusu Jens Jonsson ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Yeşil beyazlı ekibin resmi internet sitesi tarafından yapılan açıklamada, "Emeklerin, fedakarlığın, iş disiplinin, aidiyetin, şehre, taraftara, formana saygın için sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki seni tanıdık, iyi ki seninle kader birliği yaptık... Bundan sonraki kariyerinde gönülden başarılar diliyoruz" denildi.
Danimarkalı futbolcu yeşil beyazlı forma altında çıktığı 119 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Jonsson'un veda konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Konya
2020-07-24 20:02:49
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