Müslüman Amerikalı emekli hemşire Konya'da yaşıyor

Amerikalı 74 yaşındaki emekli hemşire Diane Lynn Robertson, Cezayirli eski eşinin aracılığıyla İslamiyet’i tanıma fırsatı buldu. Diane Lynn Robertson, daha sonra gittiği Kudüs ziyaretinde İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu ve arkadaşının tavsiyesi üzerine Konya'ya geldi. Robertson, Konya'ya yerleşmek için gittiği İl Göç İdaresinde, çalışanların girişimleriyle kendisi gibi emekli hemşire Leyla Göçen ile tanıştı. Leyla Göçen ile aralarında sıkı bir bağ oluşan Robertson, yakın evlerde oturarak sık sık gelip gitmeye başladı. Robertson, çevredekilerin önerisiyle Elif ismini aldı. Konya’ya geldikten sonra hayatında çok şey değiştiğini söyleyen Robertson, İslam dinini seçtiği için de çok huzurlu olduğunu belirtti.



“Konya’ya gelmem bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine oldu”

Müslüman olma ve Konya’ya gelme hikayesinden bahseden Robertson, “Daha önce eşimden dolayı İslam’ı biliyordum ve İslam’a karşı bir ilgim vardı. Eşim Cezayirli bir Müslümandı. Cezayir’de bir imam bana, 'Sen Müslüman gibi yaşıyorsun, Müslüman gibi düşünüyorsun, bütün her şeyin Müslümanlığa ait, neden Müslümanlığı seçmiyorsun?' dedi. İmamın söylediklerine hak verdim. Daha çok araştırdıktan sonra 2012 yılında gittiğim Kudüs ziyaretimde Müslüman oldum. Daha önce hiç hissetmediğim bir şekilde içimde rahatlama ve huzur oluştu. Konya’ya gelmem ise bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine oldu. Arkadaşım bana Konya’nın güzel bir Mevlana şehri olduğunu anlattı. Nasıl tarif edilir bilmiyorum ama buraya gelmek benim için büyük bir huzurdu. Kendimi evimde gibi hissettim. Hayatımın bundan daha iyi olabileceğini zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

Konya’yı çok sevdiğini ifade eden Robertson, “Özellikle buradaki yaşantıyı seviyorum. Buradaki insanların yaşayışı, namaz kılmaları, ibadet etmelerini yaşayarak görmekten çok mutluyum. Her sabah ezan sesleriyle güne başlıyorum. Leyla benim için çok özel birisi. Kalplerimiz birlikte atıyor. Buradaki insanlar çok dost canlısı ve misafirperver” ifadelerini kullandı.



“Mimik, hareket ve sevgiyle dostane bir şekilde anlaşıyoruz”

Emekli hemşire Leyla Göçen ise, “Nesibe kızımla Hakan kardeşimin aracılığıyla adını Elif koyduğumuz kardeşimizle tanışmamız güzel oldu. Samimi sıcak bir yakınlaşma oldu. Özellikle insan olması bizim için önemliydi zaten. İnanır inanmaz hanemiz herkese açıktır. İslamın yüreği geniştir, herkesi kabul eder. Tabii Müslüman olduğunu da duyunca din kardeşi olarak bağrımıza basmak istedik. Sadece verdiğimiz bir dost eliydi. Nesibe kızım vesile oldu, Hakan kardeşim de çok yardımcı oldu. Sonra Sümeyra kardeşimiz geldi, birlikteliğimizi tekrar tasdik ettik. Ayrıca meslektaş olmamızın da etkisi oldu, ben de emekli hemşireyim. Kardeşim de orada sağlıkçıymış. Bu vesile ile biraz daha yakınlaşma oldu çünkü sağlık teşkilatında her şey ortaktır, ekip işidir. Bu vesileyle bir dostluk kardeşlik oluştu. Kardeşimiz olarak kabul ettik, inşallah bundan sonra devam edecek. Hakan olmadan olmuyor tabii. Dil bilmemek büyük eksiklik bizim için. Mimik, hareket ve sevgiyle dostane bir şekilde anlaşıyoruz. Zor olmuyor anlaşma” şeklinde konuştu.

