NEÜ Rektörü Zorlu, YLSY bursiyerleriyle online toplantıda buluştu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ve Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Kurum Koordinatörlüğünün organize ettiği online toplantıda, 1416 Sayılı Kanun kapsamında NEÜ’de görev yapmak üzere yurt dışında eğitim gören bursiyerlerle bir araya geldi.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu’nun yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Bozbaş, YLSY Kurum Koordinatörü Dr. Ruhi Can Alkın, Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Dr. Fatih Kaleci, Milli Eğitim Bakanlığı YLSY İngiltere Sorumlusu Ali Gül ve 35 bursiyer katıldı. Bursiyerlere eğitim gördükleri ülkeyi, şehri ve üniversiteyi iyi tanımalarını öğütleyen Rektör Zorlu, lisansüstü eğitimde mümkün olduğu kadar donanım kazanmaları ve ileride üniversitenin uluslararasılaşma sürecine katkıda bulunacak networkleri şimdiden kurmaları yönünde de tavsiyelerde bulundu. YLSY programından sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ise, bursiyerlerin üniversitenin geleceği açısından çok önemli bir görev icra ediyor olduğunu, kurum olarak onların her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Toplantının moderatörlüğünü yürüten Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Bozbaş da bursiyerlerin sorunlarına yönelik, üniversitenin yetki ve sorumluluğu dahilinde tüm sorunları aşmak adına girişimlerde bulunulacağının taahhüdünü verdi.



“NEÜ tüm üniversitelere örnek olacak”

Bursiyerlerin teknik ve idari sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanlığı YLSY İngiltere Sorumlusu Ali Gül, böyle bir toplantının Türkiye’de ilk defa NEÜ tarafından gerçekleştirildiğini, YLSY programında hedeflenen ÜniversiteBursiyerMEB bağlantısının ancak böyle bir iletişim süreci ile mümkün olacağını ve bu uygulamanın tüm üniversiteler tarafından örnek alınacağını belirtti.

Eski bir YLSY bursiyeri olan YLSY Kurum Koordinatörü Dr. Ruhi Can Alkın, bursiyerlerin yurt dışı eğitimlerinde yaşadığı zorlukların farkında olduğunu söyledi. Alkın, üniversite ile bursiyerler arasında kalıcı bir bağ kurmak adına YLSY Kurum Koordinatörlüğünün Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü bünyesine alındığını ve bundan sonraki süreçlerde bursiyerlerle daha fazla irtibat halinde olunacağını kaydetti.

Bursiyerleri üniversitenin yayıncılık faaliyetleri hakkında bilgilendiren Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Dr. Fatih Kaleci, üye olunan endeksler, gerçekleştirilen webinarlar, bilimsel yayın altyapı anlaşmaları gibi konularda açıklamalar yaparak, üniversite yönetiminin desteği ile bursiyerlerin tüm bu imkanlardan faydalanabileceğini söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda bursiyerler, yurda dönüş, üniversitede göreve başlama, post doktora çalışmaları için izlenmesi gereken prosedürler ve benzeri teknik detaylar hakkında üniversite yetkililerine ve MEB temsilcisine sorularını iletti. Bursiyerler ayrıca, kendilerine yönelik böyle bir yaklaşımdan ve irtibattan ötürü memnun olduklarını dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Toplantı, katılımcıların karşılıklı bayram tebrikleri ile sona erdi.

