Süper Lig: Konyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

"O kurnadan bu kurnaya"

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Süper Lig’in 34. haftasında Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 20’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Shengelia’nın sağdan açtığı ortayı arka direkte Alper, kafayla indirdi. Topu önünde bulan Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada Alanyaspor savunmasının dengesiz yakalandığı anda ceza sahasındaki Miya, pasını yerden Alper'e aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top filelerle buluştu. 10

27. dakikada Konyaspor’un kullandığı kornerde Anicic’in kafa vuruşu kaleci Cenk’ten döndü. Ancak Anicic, pozisyonun devamında ceza sahası dışı sağ çaprazından bulduğu golle farkı ikiye çıkarmayı başardı. 20



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat xx, Cem Satman xx, Mustafa Sönmez xx

Konyaspor: Ertuğrul xx, Ali Turan xx, Selim xx, Anicic xxx, Ferhat xx, Hadziahmetovic xx, Shengelia xx, Miya xx, Alper xxx, Daci xx, Thuram xx

Yedekler: Ozan Can, Mücahit, Guilherme, Uğur, Aybars, Ali, Mert Dikici, Mert Uyanıker, Şener

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Aytemiz Alanyaspor: Cenk x, Baiano xx, Kaan xx, Welinton xx, Lokman xx, Salih xx, Onur x (Bakasetas dk. 36 xx), Musa xx, Emircan x, Cisse xx, Mustafa x (Efecan dk. 36 xx)

Yedekler: Eray, Tzavellas, Caulker, Ceyhun, Siopis, Umut, Buluthan, Fernandes

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Alper (dk. 20), Anicic (dk. 27) (Konyaspor)

Sarı kart: Ali Turan (Konyaspor)

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