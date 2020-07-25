İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-3

"O kurnadan bu kurnaya"

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İsmail AKKAYA / KONYA (DHA)STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Shengelia, Amir Hadziahmetovic, Alper, Miya, Daci (Dk. 78 Uğur Demirok), Thuram

AYTEMİZ ALANYASPOR: Cenk Baiano, Welinton, Lokman, Kaan, Musa (Dk. 68 Siopis), Salih (Dk. 68 Ceyhun), Onur (Dk. 35 Bakasetas), Mustafa Pektemek (Dk.3 5 Efecan), Emircan (Dk. 52 Fernandes), Cisse

GOLLER: Dk. 19 Alper, Dk. 27 Anicic (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 61 Fernandes, Dk. 79 Bakasetas, Dk. 86 Efecan (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KART: Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor) Welinton, Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun son maçında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı geride bırakarak ligi 5'inci sırada noktaladı. İttifak Holding Konyaspor ise ligi 12'nci sırada tamamladı.13'üncü dakika Amir Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.

19'uncu dakikada Miya'nin pasında ceza sahasında topu önünde bulan Alper'in sert şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0.

27'nci dakikada Shengelia'nın köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşuna kaleci Cenk müdahale etti. Dönen topu önünde bulunan Anicic'in vuruşunda meşin yuvlarlak filelerle buluştu: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

61'inci dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

79'uncu Kaan'ın ortasında ceza sahasında toplu buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

86'ncı dakikada ceza sahasında Bakasetas pasını Efecan'a aktardı. Efecan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2020-07-25 23:05:02



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