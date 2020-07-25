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Süper Lig: Konyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Konyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34. haftasında Konyaspor, sahasında 20 öne geçtiği maçta Aytemiz Alanyaspor’a 32 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada rakip oyunculardan topu kapan Fernandes, ceza yayı önünden çektiği sert şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 21
80. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas, dönerek yaptığı sert ve düzgün vuruşla kaleci Ertuğrul’un kapattığı köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 22
87. dakikada sol kanattan yapılan ortaya arka direkte iyi yükselen Efecan, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 23
90+1. dakikada sağ kanattan ceza sahasında giren Ali Turan'ın geriye ortaladığı topta Miya'nın vuruşu üstten auta çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Serkan Tokat xx, Cem Satman xx, Mustafa Sönmez xx
Konyaspor: Ertuğrul x, Ali Turan xx, Selim x, Anicic xx, Ferhat xx, Hadziahmetovic xx, Shengelia xx, Miya xx, Alper xxx, Daci xx (Uğur dk. 78 x), Thuram xx
Yedekler: Ozan Can, Mücahit, Guilherme, Aybars, Ali, Mert Dikici, Mert Uyanıker, Şener
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Aytemiz Alanyaspor: Cenk x, Baiano xx, Kaan xx, Welinton xx, Lokman x, Salih xx (Ceyhun dk. 69 x), Onur x (Bakasetas dk. 36 xxx), Musa xx (Siopis dk. 69 xx), Emircan x (Fernandes dk. 53 xxx), Cisse xx, Mustafa xx (Efecan dk. 36 xxx)
Yedekler: Eray, Tzavellas, Caulker, Umut, Buluthan,
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Alper (dk. 20), Anicic (dk. 27) (Konyaspor), Fernandes (dk. 62), Bakasetas (dk. 80), Efecan (dk. 87) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Ali Turan (Konyaspor), Welinton, Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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