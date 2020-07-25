Süper Lig: Konyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

"O kurnadan bu kurnaya"

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Süper Lig’in 34. haftasında Konyaspor, sahasında 20 öne geçtiği maçta Aytemiz Alanyaspor’a 32 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada rakip oyunculardan topu kapan Fernandes, ceza yayı önünden çektiği sert şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 21

80. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas, dönerek yaptığı sert ve düzgün vuruşla kaleci Ertuğrul’un kapattığı köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 22

87. dakikada sol kanattan yapılan ortaya arka direkte iyi yükselen Efecan, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 23

90+1. dakikada sağ kanattan ceza sahasında giren Ali Turan'ın geriye ortaladığı topta Miya'nın vuruşu üstten auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat xx, Cem Satman xx, Mustafa Sönmez xx

Konyaspor: Ertuğrul x, Ali Turan xx, Selim x, Anicic xx, Ferhat xx, Hadziahmetovic xx, Shengelia xx, Miya xx, Alper xxx, Daci xx (Uğur dk. 78 x), Thuram xx

Yedekler: Ozan Can, Mücahit, Guilherme, Aybars, Ali, Mert Dikici, Mert Uyanıker, Şener

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Aytemiz Alanyaspor: Cenk x, Baiano xx, Kaan xx, Welinton xx, Lokman x, Salih xx (Ceyhun dk. 69 x), Onur x (Bakasetas dk. 36 xxx), Musa xx (Siopis dk. 69 xx), Emircan x (Fernandes dk. 53 xxx), Cisse xx, Mustafa xx (Efecan dk. 36 xxx)

Yedekler: Eray, Tzavellas, Caulker, Umut, Buluthan,

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Alper (dk. 20), Anicic (dk. 27) (Konyaspor), Fernandes (dk. 62), Bakasetas (dk. 80), Efecan (dk. 87) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Ali Turan (Konyaspor), Welinton, Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

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