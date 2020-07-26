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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erol Bulut: "Avrupa şansı doğdu"

İHA

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor maçının ardından ilk yarıda oynadıkları futbolun kendilerine hiç yakışmadığını belirterek, elde ettikleri galibiyetle Avrupa şansının doğduğunu ve çarşamba günü oynayacakları maça odaklandıklarını ifade etti.

Erol Bulut: "Avrupa şansı doğdu"

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor maçının ardından ilk yarıda oynadıkları futbolun kendilerine hiç yakışmadığını belirterek, elde ettikleri galibiyetle Avrupa şansının doğduğunu ve çarşamba günü oynayacakları maça odaklandıklarını ifade etti.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 34. haftasında 32 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıda oynadıkları futbolun kendilerine hiç yakışmadığını ifade eden Erol Bulut, “Bunu Konyaspor iyi değerlendirdi. 20 haklı olarak öne geçtiler. Hiçbir karşılık vermedik ama bu bir istediğimiz oyun değildi. Biz burada mutlaka kazanıp üç puanı alarak sezonu bu şekilde tamamlamak istiyorduk. İlk yarıda iki değişiklik yaptık. Biraz kıpırdamaya başladık ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle. Futbolcularımız maçı 20’dan 32’ye getirdi, o açıdan çok mutluyum. İkinci yarıda gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.
Sezonun çok inişli çıkışlı geçtiğini anlatan Erol Bulut, “Sezon sonunu bu şekilde tamamlamak çok gurur verici bir olay. Sonuçta Alanyaspor’u ilk beşin içerisine soktuk. Avrupa şansı doğdu. Önümüzde çarşamba günü oynayacağımız bir kupa maçı var, şu an oraya odaklanıyoruz. İnşallah biz bu sezonu iki kupayla taçlandırırız” ifadelerini kullandı.

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