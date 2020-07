Meram Belediyesi korona virüs mücadelesine devam ediyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi korona mücadelesi çerçevede insanların en yoğun bulunduğu kafe, kahvehane ve çay ocaklarına dezenfektan aparatı ve dezenfektan dağıttı.

Meram Belediyesi korona mücadelesinde hız kesmiyor. Belediye bu çerçevede ilçe genelinde bulunan kahvehane, kafe ve çay ocaklarına dağıtılmak üzere 150 dezenfektan aparatı ve dezenfektanı esnafa teslim etti. Belediye ekiplerinin desteği ile gerçekleştirilen dağıtıma Konya Esnaf Odaları Başkanı Muharrem Karabacak ile Konya Kahveciler Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Adil de eşlik etti. Oda Başkanı Mehmet Adil ve Yönetim Kurulu Üyeleri, hem vatandaş hem de esnaf sağlığı için anlamlı bu destek için Başkan Kavuş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.



"Ortaya koyduğumuz gayret ülkede son hasta iyileşene dek sürecek"

Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, korona ile mücadelelerini ilk hastanın çıktığı gündeki azim ve kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizdi. Bu kararlılıklarını ülke genelindeki son hasta iyileşinceye kadar da devam ettireceklerini ifade eden Başkan Kavuş, bu çalışmalarda özellikle meslek odalarından aldıkları desteğin önemine vurgu yaptı. Sadece pandemi sürecinde değil Meram'ı ve Meram esnafını ilgilendiren her konuda birlikte çalışıyor olmanın güzel sonuçlar doğurduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, "STK'lar ve özellikle meslek odaları ile ortaya konacak her çalışmanın kazananı Meram olacaktır. Meram'ın kazanacağını düşündüğümüz her proje ve her çalısmaya ve her desteğe biz imza atmaya hazırız. Pandemi sürecini yaşamaya devam ettiğimiz şu günlerde ortaya koyduğumuz bu çalışmada buna güzel bir örnek oldu" diye konuştu.

Konya Kahveciler Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Adil de Başkan Kavuş'a verdiği bu destekten dolayı teşekkür etti. Oda Başkanı Adil, hem üyeleri hem de Konya ve Meram'ın kazanım sağlayacağı her çalışmada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz" dedi.

