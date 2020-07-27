Park kavgasında eniştesini öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park kavgasında eniştesini öldürdü

İHA

Konya'da akrabalar arasında çıkan park kavgasında kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi öldü, iki çocuğu da yaralandı.

Park kavgasında eniştesini öldürdü

Konya’da akrabalar arasında çıkan park kavgasında kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi öldü, iki çocuğu da yaralandı.
Olay, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakın komşu olan akrabalar arasında otomobil parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A.Y. (48) eniştesi Nevzat A.’ya (53) bıçakla saldırdı. Nevzat A. kayınbiraderinin saldırısında kalp ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda, Nevzat A.’nın kızı A.Ç. (21) başından aldığı darbeyle, oğlu M.A. (27) ise göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Ağır yaralanan Nevzat A. kaldırdığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karıştıkları tespit edilen Nevzat A.’nın kayınbiraderi S.A.Y (48) ile oğlu H.A.Y. (23) ve damadı R.K. (31) gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babasının kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki Adem, öldü
YEREL HABERLER Babasının kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki ...
Konya’da kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya’da kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü
Beyşehir’de vekalet yoluyla kurban bağışı alımı sürüyor
YEREL HABERLER Beyşehir’de vekalet yoluyla kurban bağışı alımı ...
Konya Büyükşehir’den esnaflara hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den esnaflara hijyen eğitimi
Meram Belediyesi korona virüs mücadelesine devam ediyor
YEREL HABERLER Meram Belediyesi korona virüs mücadelesine devam ...
Başkan Pekyatırmacı kurban pazarı esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı kurban pazarı esnafıyla bir araya ...
Muay thai antrenörüne 'cinsel saldırı' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemi
YEREL HABERLER Muay thai antrenörüne 'cinsel saldırı' suçundan 7,5 ...
Karatay'da nikahlara korona virüs düzenlemesi
YEREL HABERLER Karatay'da nikahlara korona virüs düzenlemesi
Erol Bulut: "Avrupa şansı doğdu"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Avrupa şansı doğdu"
Bülent Korkmaz: “Oyun konsantrasyonunuz gidince maçı kaybediyorsunuz”
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: “Oyun konsantrasyonunuz gidince maçı ...
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor ...
Süper Lig: Konyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç ...
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-3
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-3
Süper Lig: Konyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk ...
İttifak Holding Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor ...
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu son yolculuğuna ...
Şehit Uzman Çavuş Konukcu, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Konukcu, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Konukcu, son yolculuğuna uğurlandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Konukcu, son yolculuğuna uğurlandı/ ...
NEÜ Rektörü Zorlu, YLSY bursiyerleriyle online toplantıda buluştu
YEREL HABERLER NEÜ Rektörü Zorlu, YLSY bursiyerleriyle online ...
Kadınlar düdüklü tencere için kavga etti
YEREL HABERLER Kadınlar düdüklü tencere için kavga etti
Müslüman Amerikalı emekli hemşire Konya'da yaşıyor
YEREL HABERLER Müslüman Amerikalı emekli hemşire Konya'da yaşıyor
Önce `aldattı´ diyen eş katili, şimdi de `kavga´ dedi
YEREL HABERLER Önce `aldattı´ diyen eş katili, şimdi de `kavga´ dedi
Konya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Konya'ya şehit ateşi düştü
Hüyük’te yapımı devam eden yol projeleri yerinde incelendi
YEREL HABERLER Hüyük’te yapımı devam eden yol projeleri yerinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X