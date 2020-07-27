Park kavgasında eniştesini öldürdü, yeğenleri yaralı



Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYA'da Seyit Ali Y. (48) evinin önünde 'araç park etme' tartışmasından çıkan kavgada komşusu olan eniştesi Nevzat Akkoyun'u bıçaklayarak öldürdü. Kavgada öldürülen Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun (21) aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun (27) göğsünden bıçakla hafif yaralandı. Olayın ardından Seyit Ali Y., oğlu Hasan Hüseyin Y. (23) ve damadı Selçuk Recep K.(31) gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Seyit Ali Y. ve komşusu olan eniştesi Nevzat Akkoyun ile evinin önüne araç park ettiği nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, aile fertlerinin de katılması üzerine kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Seyit Ali Y., bıçakla eniştesi Akkoyun'u sırtından ve göğsünden bıçakladı. Kavgada Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun, aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun göğsünden bıçakla hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nevzat Akkoyun, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Seyit Ali Y. ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu Hasan Hüseyin Y. ve damadı Selçuk Recep K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet IŞIK

2020-07-27 09:47:44



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