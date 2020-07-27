Konya'da kurbanlık satışları güvenle yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Tesislerinde Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık alışverişlerini güvenle yapmaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesinin Hayvan Park ve Pazar Yeri Tesislerinde kurbanlık satışları alınan önlemlerle sağlıklı bir ortamda gerçekleşiyor. Konya Büyükşehir Belediyesinin Tatlıcak bölgesindeki tesislerde alınan tedbirler kapsamında vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla kurbanlık satışları başlamadan önce pazar yerinin genel dezenfeksiyonu gerçekleştirildi. Kurbanlık satışı için 200 küçükbaş ve 77 büyükbaş satış noktasından oluşan alanda satış yerlerini sosyal mesafeye uygun olarak düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, ayrıca belirli yerlere esnaflar ve vatandaşlar için dezenfektan kurulumu yaptı. Pazara kurbanlık almaya gelen vatandaşların da girişte maske kontrolü ile ateş ölçümünü yapan ekipler, pazarın günlük temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini periyodik olarak sürdürüyor. Pazar yerinde sosyal mesafe ve pazarlıksız kurban alım satımı ile ilgili uyarıcı levhalar da bulunuyor.



Veteriner hekim muayene istasyonları kuruldu

Hayvan Pazarı Tesislerinde “Veteriner Hekim Muayene İstasyonları” oluşturan Büyükşehir, kurban vasfı taşımayan hayvanları veteriner hekim kontrollünde kurban satış yerlerine almıyor. Ayrıca alınan kurbanlık hayvanların gebelik muayenesi de ücretsiz yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı’nda da vatandaşların şüpheli etlerinin muayenesi ve kurbanlık etleriyle ilgili karşılaştıkları sorunlarda hizmet vermek için bayramın ilk üç günü nöbetçi veteriner hekimlerle hizmetini sürdürecek.

Kurbanlık hayvanların alınması, kurban kesimindeki hijyen koşulları, kurban atıklarının çevreye zararının önlenmesi ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklardan korunma ve dikkat edilecek hususlarla ilgi bilgilendirme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, kurban satış yerlerinin düzenli denetimini sürdürüyor. Hayvan pazarında kurbanlık satan besiciler kendilerine hijyenik ve sağlıklı bir ortamda satış yapma imkanı veren Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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