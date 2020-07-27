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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir’de bayram tedbirleri toplantısı

İHA

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha rahat ve huzur içinde bir bayram geçirmesi amacıyla birim müdürleriyle bir araya gelerek bayram öncesi ve sonrası alınacak tedbirler ve çalışmalar hakkında toplantı yaptı.

Akşehir’de bayram tedbirleri toplantısı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha rahat ve huzur içinde bir bayram geçirmesi amacıyla birim müdürleriyle bir araya gelerek bayram öncesi ve sonrası alınacak tedbirler ve çalışmalar hakkında toplantı yaptı.
Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın makam odasında yapılan toplantıya; Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Zabıta Müdürü Veysel Akçiçek, Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar, Zabıta Komiseri Halil Öz katıldı. Toplantıda; bu yıl kurban kesim ve kestirme yerlerinin Perşembe Pazarı, Gazi Mahallesi Pazarı Kapalı Alanı, Yarenler Kapalı Pazar alanı balıkçılar bölümü, AKSEV Vakfı, Kızılay Aşevi olarak belirlendiği, bu alanlarda kesim öncesi ve sonrası gerekli tedbirlerin alınarak temizlik konusunda da çalışma yapılacağı kaydedildi. Ayrıca vatandaşların kendilerine ait bina ve apartmanlarının kapalı alanı ve bahçelerinde kurbanlarını kesebilecekleri, bu yerler dışında umuma açık sokak, cadde, park, bahçe ve yol üzerlerinde kurban kesilmesinin yasak olduğu bildirildi. Vatandaşların kurban atıklarını (sakatat, işkembe vb.) öncelikle gömerek imha etmeleri, gömülmesi mümkün olmayanların ise sağlam bir şekilde poşetleyerek çöp konteynerlerine atmaları ve çevreyi kirletmemeleri istenildi. Yasağa uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddelerince işlem yapılacağı belirtildi.

"Temizlik ekipleri bayram boyunca çalışmalarını devam ettirecek"
Hayvan pazarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterineri ile belediyenin sözleşmeli veterinerinin de görev yaptığının altını çizen Başkan Akkaya, özellikle gebe yada hastalıklı hayvanlar konusunda veterinerlerden vatandaşların gerekli yardım ve desteği alabileceklerini söyledi. Kurban Bayramı münasebeti ile Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alınarak denetimlere başladığını söyleyen Başkan Akkaya, bayram öncesi denetimlerine başlayan ekiplerin, bayram süresince de görevlerinin başında olacaklarını kaydetti. Bayram öncesinde temizlik ekipleri tarafından şehrin her tarafında titizlikle çalışma yapılacağını kaydeden Başkan Akkaya, bayram boyunca ve sonrasında da temizlik ekiplerinin çalışmalarını devam ettireceğini söyledi. Arasta ve alışverişin yoğun olduğu bölgelerde gerekli tedbirlerin alınacağına değinen Başkan Akkaya, özellikle esnafların da boş koli ve ambalajları sokaklara atmamaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Ayrıca yine çöp konteynerlerine atılacak olan poşetli kurban atıklarının koku yapmaması için, çöp konteynerlerin konteyner yıkama aracı ile yıkanıp dezenfekte edileceğini söyledi. Bayram münasebetiyle şehir merkezinde yoğun bir trafik yaşanacağını düşündüklerini belirten Başkan Akkaya, emniyet ekipleri ile birlikte belediye zabıta ekiplerinin de özellikle araç parkları konusunda çalışma yapacağını kaydetti.

"Her türlü tedbir alındı"
Mezarlıkta Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile görüşülerek gerekli temizlik ve bakım çalışmalarının da yapılacağının altını çizen Başkan Akkaya, Akşehir’deki ana caddeler, bulvarlar diğer caddelerde de toz kalkmasına karşı sulama ve temizlik çalışmalarının da devam edeceğini belirtti. Ayrıca ilçe genelindeki yeşil alanlarında bakımı ve temizliğinin sürdürüleceğini ifade eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir'de huzur içinde bir bayram geçirilmesi amacıyla her türlü tedbirin alındığının altını çizerek, "Allah izin verirse önümüzdeki Cuma günü itibariyle Kurban Bayramımızın birinci gününü idrak etmiş olacağız. Tüm hemşehrilerimin ve Türk İslam aleminin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Allah kurbanlarımızı kabul eylesin. İlgili başkan yardımcımız Yahya Yıldız ve birim müdürlerimizle birlikte Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın bayramı daha rahat geçirebilmeleri ve özellikle yurtdışı ve yurt içinden gelen hemşehrilerimizin Akşehirimizde daha güzel bir bayram yapabilmeleri için gerekli tedbirleri ve hazırlıkları almak üzere bir toplantı yaptık. Ben özellikle kurban kesim noktalarında kurallara uyulmasını istiyorum. Şehir içinde ve yol kenarlarında hoş olmayan görüntüleri sebebiyet vermemiz gerekir. Çünkü şehrimize bayram vesilesiyle dışarıdan misafirlerimiz gelmektedir. Şehrimizin ismine yakışır şekilde temiz tutulmasını halkımızdan ve çalışan personel arkadaşlarımızdan istirham ediyorum. Bu konuda temizlik işleri müdürlüğümüz çalışma ekibiyle bayram süresince çevre temizliği noktasında hizmetlerini sürdüreceklerdir. Bayramda yine sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına dikkat ederek kesimlerimizi yapıp, bayramımızı sağlıkla geçirelim inşallah. Bir kez daha tüm hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Allah nice nice bayramlara sağlıcakla huzurla bizleri ulaştırsın. Bu bayramımızı en güzel şekilde değerlendirmemizi, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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