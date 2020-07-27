Konya'da şehit ateşi

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Tolga YANIKHasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Piyade Er Kerim Arslan'ın (21) acı haberi, Konya'da oturan ailesine ulaştı.

Şehit Piyade Er Kerim Arslan'ın acı haberi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Anne Güler Arslan ile diğer yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit Arslan'ın babası Osman Arslan'ın ise kaza haberini aldıktan sonra Mersin'e gittiği belirtildi. Türk bayrağı asılan şehit evine yakınları ve komşuları taziyeye gelmeye başladı.

Şehit Arslan'ın cenazesinin ailesinin isteği üzerine memleketleri Kırıkkale'de defnedilmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK -Hasan DÖNMEZ

2020-07-27 16:08:53



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