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Milli yüzücü down sendromlu sporcular Beyşehir Gölü’ne dalış yaptı Down sendromlu sporculara aldıkları dalış eğitimi ve tatlı sularda gerçekleştirilen dalış programları sonrasında düzenlenen törenle madalya ve sertifikaları verildi

İHA

Özel Sporcular Spor Federasyonu lisanslı milli yüzücü down sendromlu sporcular, Konya'nın Beyşehir ilçesinin doğasının tanıtılması projesi çerçevesinde geldikleri Beyşehir Gölü'nde aldıkları dalgıçlık eğitiminin ardından eğitmenleriyle birlikte dalış yaptı.

Milli yüzücü down sendromlu sporcular Beyşehir Gölü’ne dalış yaptı Down sendromlu sporculara aldıkları dalış eğitimi ve tatlı sularda gerçekleştirilen dalış programları sonrasında düzenlenen törenle madalya ve sertifikaları verildi

Özel Sporcular Spor Federasyonu lisanslı milli yüzücü down sendromlu sporcular, Konya’nın Beyşehir ilçesinin doğasının tanıtılması projesi çerçevesinde geldikleri Beyşehir Gölü’nde aldıkları dalgıçlık eğitiminin ardından eğitmenleriyle birlikte dalış yaptı.
Özel milli sporcular Konya Ereğli Sevgi Down Kafe, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Beyşehir Belediyesi, Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “sürdürülebilir bir yaşam ve nitelikli bir çevre oluşturmak, doğayı tanımak ve sevmekle mümkündür” sloganıyla “doğa eğitimi ve doğayla öğrenme ve doğa zenginliklerinin tanıtılması” UNDP GEF SGP desteğiyle ortaklaşa yürüttükleri proje çerçevesinde bölgenin doğasının tanıtılması için Beyşehir ilçesine geldi. Özel milli sporcular, dalış da yaptıkları Beyşehir Gölü’nden ve yörede katıldıkları diğer etkinliklerle tüm insanlığa doğa ve çevrenin korunması anlamında önemli çevresel mesajlar verdi.
Projenin dalış eğitmenlerinden Orkun Kurt, Türkiye Su Altı Federasyonu eğitmeni bir grup arkadaşlarıyla birlikte planlanan bu çok önemsedikleri projenin içerisinde yer aldıklarını vurgulayarak, “Bu çalışmanın dalış ayağında çocuklarımızın eğitimi ile ilgilendik. Bizler için yeni bir tecrübe, ilk defa böyle bir çalışma yaptık. Bu anlamda çocuklarımızın performansı tabii ki bizleri inanılmaz derecede mutlu etti. Aslına bakacak olursak çocuklarımız zaten birer milli sporcu, yüzme branşıyla daha önce tanışmışlar, boğazı geçecek kadar başarılı evlatlarımız var aralarında. Ama tabii özel sporcular, bu kapsamda çocuklarımızın becerileri, bizim için bir soru işareti idi ama gördük ki, ilgilenildiğinde, onlara fırsat verildiğinde çocuklarımız her şeyi başarabiliyorlar. Bizim branşımızın başlama yaşı 14. 14 yaşın üzerinde çocuklarımızı eğitim amaçlı başlatıyoruz. Özel sporcularda da buna özen gösterdik. Bu çerçevede çocuklarımızın olaya tepkisi çok güzel. Çok eğlendiler, çok keyif aldılar başka bir dünyanın kapılarını aralamış olduk onlara" dedi.
Kendileri için de programın farklı bir tecrübe olduğunu ifade eden Kurt, bu projenin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da devam ettirileceğini umduğunu söyledi.
Konya Ereğli Sevgi Down Kafe Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Sorumlusu Vefa Demirkıran ise BM Küresel Çevre Fonu, Küçük Destek Fonu Küçük destek programı kapsamında desteklenen Beyşehir doğasının tanıtılması için Beyşehir’de bulunduklarını vurgulayarak, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun melekleri olan milli yüzücüleri de ilçede misafir ettiklerini söyledi.
Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Danışmanı Metin Yılmaz ise Beyşehir Kaymakamlığı, Beyşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyşehir Belediyesi olarak ilçede bugüne kadar 8 farklı projeyi birlikte yürüttüklerine dikkati çekerek, “Biz Sevgi Down Kafe ile birlikte bu projeyi yürütüyoruz. Onlar koordinatörlüğünü biz danışmanlığını yapıyoruz ama bu 8 projenin içerinde benim şahsi görüşüm en güzel projemiz bu proje oldu. Özel misafirlerimize burada Beyşehir’in endemik türlerini, canlı çeşitlerini anlatmaya çalıştık, yerel buğdaylardan tutun da diğer tüm değerlerini, Selçuklu halılarını anlatmaya çalıştık. Burada dalgıçlık eğitimi de aldılar. Güzel bir ev sahipliği yapmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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