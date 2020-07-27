Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında SeydişehirAntalya yolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Müslüm Cengiz (52) yönetimindeki 36 EY 634 plakalı otomobille karşı yönden gelen Sabri Can Hakoğlu'nun kullandığı 07 ADV 953 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, iki otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2020-07-27 22:47:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.