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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’ın zeka küpü öğrencileri ödüllerini aldı

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizesinde yapılan ve Karatay Belediyesi tarafından desteklenen "2. Karatay Akıl Zekâ Oyunları Turnuvası", ödül töreniyle tamamlandı. Törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Karatayımızda akademik eğitim kalitesinin artması ve çocuklarımızın daha güzel, çok daha modern mekânlarda eğitim görmeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Karatay’ın zeka küpü öğrencileri ödüllerini aldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesinde yapılan ve Karatay Belediyesi tarafından desteklenen “2. Karatay Akıl Zekâ Oyunları Turnuvası”, ödül töreniyle tamamlandı. Törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Karatayımızda akademik eğitim kalitesinin artması ve çocuklarımızın daha güzel, çok daha modern mekânlarda eğitim görmeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.
Karatay genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim kurumlarını kapsayan “2. Karatay Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası” tamamlandı. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Karatay Belediyesi’nin destekleriyle yapılan turnuvaya katılan öğrenciler; Mangala, Pentago, Kulami, QBitz, Equilibrio ve Reversi gibi akıl ve zekâ oyunlarında kıyasıya yarıştı. Zevkli, çekişmeli ve oldukça eğlenceli geçen yarışmada her okulun ilkokul birinci sınıftan 8’inci sınıfa kadar olan birincileri belirlendi. Birinciler, 3 gün süren turnuvaya katılmaya hak kazandı ve turnuva sonucunda ilkokul seviyesi ve ortaokul seviyesindeki ilçe birincileri böylece belirlenmiş oldu. Turnuvada dereceye giren öğrenciler için ise Karatay Belediyesinde ödül töreni düzenlendi. Korona virüs salgını dolayısıyla ertelenen törene Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç’ın yanı sıra ilçe genelinde turnuvada dereceye giren okulların müdürleri, öğretmenler, 4 ilkokul, 4 ortaokul olmak üzere 8 kategori birincileri ile öğrencilerin aileleri katıldı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ödül töreninde yaptığı konuşmada, belediye olarak eğitim ve öğrencilerin çok yönlü gelişmelerini desteklediklerini; çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirecek fırsatlar oluşturmak için gayret içinde olduklarını aktardı. Başkan Hasan Kılca, “İlçemizden eğitim konusunda gelen hiçbir teklife, proje ve yatırıma bizler Karatay Belediyesi olarak hayır diyemiyoruz. Eğitimle ilgili gelen tüm taleplere cevap veriyoruz. Okullar yapıyoruz, okullarımızın bakımları ve çevre düzenlemeleriyle ilgili çalışma yapıyoruz, ilçemizdeki akademik kalitenin artması için birçok desteğimiz var. Bu gayretlerin hepsi sizler için eğitim için çünkü biz eğitimi çok önemsiyoruz. Belediye olarak şu ana kadar 6 eğitim tesisimizi tamamladık. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezini de bitirdik. Amacımız bu projeyle şehrimizdeki özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmasıdır. Yine TÜBİTAK ile ortak bir projeyi hayata geçirerek Karatay’ın tüm okullarına TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı oluşturduk. Tüm bu gayretimiz siz çocuklarımız için, gençlerimiz ve gelecek nesillerimiz için. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı hiçbir dönemde ihmal etmeyeceğiz ve tüm imkânlarımızı onlar için seferber etmeye devam edeceğiz. Bu yarışmada da sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduk ve turnuvaya katılan, başarılan tüm kardeşlerimi kutluyorum” dedi.
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da bu yıl ikincisi düzenlenen “Akıl Zekâ Oyunları Turnuvası” ödül töreninin pandemi dolayısıyla ertelendiğini hatırlatarak yarışmada dereceye girenleri tebrik etti. Sami Sağdıç, bu tür oyunların çocukların gelişimleri ve eğitimlerine katkı sunduğunu aktararak eğitim konusundaki katkıları dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Konuşmaların ardından Karatay genelinde yapılan turnuva sonucunda belirlenen 4 ilkokul, 4 ortaokul birincisi, kazandıkları bisikletlerini Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç’tan aldı.

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