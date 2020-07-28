Cinayetle sonuçlanan akrabaların park kavgası, 2 hafta önce başlamış (2)

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Konya'da, evinin önünde araç parkı tartışmasından çıkan kavgada dayısı Nevzat Akkoyun'u (53), bıçıklayarak öldüren Hasan Hüseyin Yalçın (23) ve olaya karıştığı tespit edilen babası Seyit Ali Yalçın (48) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eniştesi Recep K. (31) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-07-28 18:57:07
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