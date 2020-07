Diyetisyen Ümütlü: “Eti tüketmek için en uygun zaman öğle saatleridir”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Seda Ümütlü, özellikle Kurban Bayramı’nda et tüketmek için en uygun zamanın öğle saatleri olduğunu belirterek, etin yanında yeşillikli salata ve limon tercih edilmesini gerektiğini kaydetti.

Medova Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Seda Ümütlü, Kurban Bayramı’nda etin kesilir kesilmez tüketilmesinin yapılan en büyük hatalardan olduğunu söyledi. Etin sindiriminin oldukça zor bir besin olduğunu kaydeden Elif Seda Ümütlü, “Normalde etin sindirimi 34 saat sürerken, yeni kesilmiş etin sindirimi 68 saat kadar sürer. O yüzden gün boyu etle beslenmek, özellikle akşam saatlerinde et tüketmek sindirim sistemini oldukça zorlar. Eti tüketmek için en uygun zaman aslında öğle saatleridir. Sabah kahvaltısında kesinlikle et tüketimini önermiyoruz. Sabah kalktığımızda yeni uyanan bedenin ihtiyacı sindirimi kolay, kan şekerini dengeleyen besinlerden yanadır. Bu yüzden sabah kahvaltıda zeytin, peynir, domates, salatalık gibi klasik bir kahvaltı öneriyoruz. Yumurta normalde çok önerdiğimiz bir besindir ama kurbanda çok fazla tercih edilmemesi gerekiyor. Zaten gün boyu hayvansal gıdalardan zengin beslendiğimiz için sabaha daha domates, salatalık ağırlıklı ve posalı bağırsaklarımızı çalıştıracak besinlerden yana tercih etmeliyiz” dedi.



“Mutlaka bol yeşillikli salata, bol limon tercih edebilirsiniz”

Akşam 78 gibi et tüketilirse uyku zamanında etin sindirilmemiş olacağını ifade eden Ümütlü, “Bu bizim tercih ettiğimiz bir durum değil. Beden için, bağırsak ve sindirim sistemi için oldukça zorlayıcı bir durum. Mutlaka uykuya dalmadan 2 saat öncesinde sindirimimizin bitmiş olması gerekiyor. Bu yüzden et tüketimi için en uygun saat öğle saatleri. Et tüketirken yanına mutlaka bol yeşillikli salata, bol limon tercih edebilirsiniz. Çünkü, et demir bakımından zengin bir besindir. Türkiye’de özellikle kadınlarda demir eksikliği çok fazla gördüğümüz bir problem. Hazır et tüketiminin yoğun olduğu günlerdeyken mutlaka demir depolarımızı doldurmamız gerekiyor. Bu yüzden mutlaka etin yanında C vitamini bakımından zengin bol yeşillikli salatayı tüketmeyi unutmayın” diye konuştu.

Etin yanında kesinlikle yoğurt, ayran gibi besinler tüketilmemesi gerektiğini kaydeden Diyetisyen Ümütlü, yoğurtun kalsiyum içerdiğini, bu yüzden demiri bağladığını, etin etkisinin kalmadığını ve yanında salata tüketilmesi gerektiğini belirtti.



“Günlük mutlaka 2 porsiyon meyve tüketmeye çalışalım”

Et tüketildikten sonra 1 saat içinde çay tüketiminin demir emilimini yavaşlattığını aktaran Ümütlü, “Bunların yanısıra bayramda kilo almak istemiyorsak şerbetli tatlılar tercih etmemeye çalışalım. Zaten Kurban Bayramı ağır beslenilen bir bayram. O yüzden daha çok sütlü tatlılar ya da meyvelerle tatlı isteğinizi bastırın. Meyveler içerdiği posa sayesinde bağırsaklarımızın ve sindirim sistemimizin biraz daha rahat çalışmasını sağlayacaktır. Günlük mutlaka 2 porsiyon meyve tüketmeye çalışalım. Bayramda su tüketimi de çok önemli. 2 buçuk, 3 litre su içelim ki sindirim problemi yaşamamak adına çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.