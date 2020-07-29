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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüyük’te DSİ yatırımlarına yerinde inceleme

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) 4.Bölge Müdürlüğü 41.Şube Müdürü Fatih Peker ve Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem Konya'nın Hüyük ilçesinde, çalışmaları son bulan DSİ yatırım alanlarında incelemelerde bulunuldu.

Hüyük’te DSİ yatırımlarına yerinde inceleme

Devlet Su İşleri (DSİ) 4.Bölge Müdürlüğü 41.Şube Müdürü Fatih Peker ve Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem Konya’nın Hüyük ilçesinde, çalışmaları son bulan DSİ yatırım alanlarında incelemelerde bulunuldu.
DSİ 4.Bölge Müdürlüğü 41.Şube Müdürü Fatih Peker, Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Başkan Çiğdem ve Peker, beraber ilçede çalışmaları biten DSİ yatırımlarını yerinde inceledi. Yeni planlanan çalışma alanlarını da gören Çiğdem ve Peker, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı dış mahallelerdeki sulama göletleri su aktarım kanalları, dere yatakları, genişletilmesi gereken taşkın sulama seti üzerindeki köprüler ile ilgili olarak da istişarelerde bulundu.
Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Hüyük'te tamamlanan DSİ yatırımları ile çalışmaları planlanan alanlarda 41.Şube Müdürü Peker ile incelemelerde bulunduklarını belirterek, ilçeye yaptıkları hizmet, yatırım ve katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, DSİ teşkilatı ve yetkililere teşekkür etti.

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