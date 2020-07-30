Ereğli’de polis 7 adet silah ele geçirdi

Konya’nın Ereğli ilçesinde polisin yaptığı kapsamlı çalışmada 7 adet ateşli silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 3 adet tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek olmak üzere toplam 7 adet ateşli silah ele geçirildi. Polis tarafından şahıslarla ilgili gerekli adli işlem başlatıldı.

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