Konya'da orman yangını

Muhammet SIDAL/ BEYŞEHİR, (Konya),(DHA)KONYA´nın Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.
Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi Topandız mevkiinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazözle bölgeye gitti. Yangına müdahalede bulunan ekiplere Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyünce Antalya´dan gelen yangın söndürme helikopterleri bölgeye sık sık su boşaltıyor. Yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammet SIDAL
2020-07-30 18:57:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.