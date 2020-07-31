Konya'da kurban kesiminde sosyal mesafe unutuldu

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İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da kurban kesim yerlerinde, kesim yapanlardan bazılarının koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

Yurt genelinde olduğu gibi Konya'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlanan alanlarda kurbanlar kesildi. Kesim sırasında bazı kişilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Çocukların ise kurban kesimini izlemesi dikkat çekti. FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ

2020-07-31 11:07:45



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